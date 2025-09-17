Iván Duque le vuelve a responder con dureza a Petro: “Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron”

Un rifirrafe de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque se desató por la descertificación de EE. UU. a Colombia.

En un reciente trino publicado en la noche de este miércoles, 17 de septiembre, Petro se volvió a referir a las cifras que presentó Duque, a quien acusó de dejar crecer los cultivos de coca en más de un 60 %.

“Usted, en el 2020, erradicó forzadamente 130.000 hectáreas de hoja de coca, de manera forzada, con víctimas de miles de familias campesinas y ¿Sabe qué sacó con eso? En el 2020 solo disminuyen 9.000 hectáreas, del total sembrado. ¿Cómo si redujo 130.000 en erradicación con glifosato solo aparecen 9.000 menos? La respuesta es que le sembraron unas 100.000 hectáreas más y se robaron el glifosato que era para 30.000 hectáreas más, por eso las reportaron, cuando en realidad, no fueron erradicadas; pero peor, en el 2021 le sembraron 61.000 hectáreas más netas, Y me entregó en el 2022 la cantidad total de 230.000 hectáreas de hoja de coca, la cifra más alta de la historia“, dijo Petro en su cuenta personal de X.

Iván Duque y Gustavo Petro vienen discutiendo a raíz de la descertificación. | Foto: SEMANA

Ante esto, el expresidente no se guardó nada y le respondió nuevamente con dureza a Petro a través de la misma red social:

“Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron por desmontar los grupos manuales de erradicación, permitir el crecimiento exponencial de cultivos, llevar las incautaciones al nivel más bajo como porcentaje de la producción potencial y convertir narcos en “gestores de paz”, entre otros", mencionó Duque.

Además, señaló a Petro como el principal responsable de la decisión que tomó la administración Trump por la poca efectividad en la lucha contra las drogas.

“Fue usted quien promovió el desmonte de la aspersión aérea y la eliminación de la erradicación forzosa, debilitando la lucha contra el narcotráfico. Ahora le toca cosechar lo que sembró, porque entre 2018 y 2022 fuimos certificados”, detalló.