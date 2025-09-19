El presidente Gustavo Petro lideró un evento público el jueves, 18 de septiembre en La Dorada, Caldas, donde en medio de su discurso le lanzó un fuerte regaño a la comandante del municipio asegurando que no estaba en el recinto.

“Señores de la policía, ¿dónde están? La Policía Nacional, ¿dónde está aquí? ¿Está o no está? ¿Dónde? Porque no veo por allá. Señor de la Policía Nacional de La Dorada, ¿dónde está? No puede ser que esté el presidente de la República de Colombia y el comandante de la Policía de Dorada no me dé aquí parte“, dijo Petro en su momento.

Estas declaraciones generaron todo tipo de comentarios, y uno de ellos fue la respuesta por parte del director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, quien defendió a la comandante de La Dorada y aseguró que si se encontraba presente.

“Si se encontraba en el recinto, pero no en su silla. Cuando el presidente hace la observación, ella inmediatamente ingresa y habla con él”, aclaró el general Triana.

Lo cierto es que el comentario del presidente se dio tras cuestionar que hace algunos días habían asesinado a un campesino en Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca.

#NoticiaW | Fuerte regaño de Petro a la Policía Nacional: “No puede ser que esté el presidente de la República y el comandante de la Dorada no me dé aquí parte”. El mandatario cuestionó que hace pocos días asesinaron un campesino en Pto Salgar, Cundinamarca. pic.twitter.com/JMZeFGrvuN — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 18, 2025

“Vuelvo a preguntar tranquilamente, ¿dónde está el comandante de la Policía de La Dorada? ¿Cómo es posible que el medio de la población que está aquí presente, campesina, en donde han asesinado precisamente a un líder campesino que recibió del gobierno una tierra de la pasada hacienda entregada en Puerto Salgar, no esté la policía para darnos un informe sobre en qué ha avanzado, en qué ha avanzado la investigación del asesinato? Porque eso mismo que estamos evidenciando aquí fue lo que pasó en el pasado", agregó el jefe de Estado en su discurso.

En medio del evento de la entrega de 18.000 hectáreas de tierra a familias campesinas y comunidades étnicas del Magdalena Medio, Petro también le hizo un fuerte llamado a la Policía Nacional.