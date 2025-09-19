Suscribirse

El director de la Policía le respondió a Petro ante el regaño hacia la comandante de La Dorada, Caldas, por presuntamente no estar en un evento

El presidente Petro hizo el comentario, en medio de un evento público, con un fuerte llamado a la Policía Nacional.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

20 de septiembre de 2025, 4:03 a. m.
Presidente Gustavo Petro en la ceremonia de presentación del nuevo Director General de la Policía Nacional, Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, en compañía del Ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez
Presidente Gustavo Petro, junto al director General de la Policía Nacional, Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El presidente Gustavo Petro lideró un evento público el jueves, 18 de septiembre en La Dorada, Caldas, donde en medio de su discurso le lanzó un fuerte regaño a la comandante del municipio asegurando que no estaba en el recinto.

“Señores de la policía, ¿dónde están? La Policía Nacional, ¿dónde está aquí? ¿Está o no está? ¿Dónde? Porque no veo por allá. Señor de la Policía Nacional de La Dorada, ¿dónde está? No puede ser que esté el presidente de la República de Colombia y el comandante de la Policía de Dorada no me dé aquí parte“, dijo Petro en su momento.

Contexto: El fuerte regaño del presidente Petro al comandante de Policía de La Dorada, Caldas, en un evento: “¿Dónde está? No puede ser que no me dé aquí parte”

Estas declaraciones generaron todo tipo de comentarios, y uno de ellos fue la respuesta por parte del director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, quien defendió a la comandante de La Dorada y aseguró que si se encontraba presente.

“Si se encontraba en el recinto, pero no en su silla. Cuando el presidente hace la observación, ella inmediatamente ingresa y habla con él”, aclaró el general Triana.

Lo cierto es que el comentario del presidente se dio tras cuestionar que hace algunos días habían asesinado a un campesino en Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca.

“Vuelvo a preguntar tranquilamente, ¿dónde está el comandante de la Policía de La Dorada? ¿Cómo es posible que el medio de la población que está aquí presente, campesina, en donde han asesinado precisamente a un líder campesino que recibió del gobierno una tierra de la pasada hacienda entregada en Puerto Salgar, no esté la policía para darnos un informe sobre en qué ha avanzado, en qué ha avanzado la investigación del asesinato? Porque eso mismo que estamos evidenciando aquí fue lo que pasó en el pasado", agregó el jefe de Estado en su discurso.

En medio del evento de la entrega de 18.000 hectáreas de tierra a familias campesinas y comunidades étnicas del Magdalena Medio, Petro también le hizo un fuerte llamado a la Policía Nacional.

Que le diga que la orden que da el presidente de la república es que aquí se cuida el campesinado o se cambia a la policía, porque no vamos a permitir un nuevo asesinato más. La policía me responde por la vida del campesinado del Magdalena Medio. Aquí no viene otro Gacha a matar campesinos”, puntualizó.

