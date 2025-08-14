Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

La Fiscalía General de la Nación le acaba de pedir una condena de hasta 12 años de cárcel contra el general retirado de la Policía, Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias; el exoficial es señalado de colaborar con un poderoso empresario para torpedear una investigación que tenía en su contra por despojo de tierras.