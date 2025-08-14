Nación
Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias
El exdirector de la Policía es acusado de ayudar a un empresario procesado por despojo de tierras para evitar que siguiera una investigación en su contra.
La Fiscalía General de la Nación le acaba de pedir una condena de hasta 12 años de cárcel contra el general retirado de la Policía, Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias; el exoficial es señalado de colaborar con un poderoso empresario para torpedear una investigación que tenía en su contra por despojo de tierras.
El fiscal del caso le pidió a la Corte Suprema: “Tenga en cuenta, precisamente, que este al momento de la ejecución de la conducta ostentaba el cargo de mayor general y se desempeñaba como director de la Policía Nacional”.
En desarrollo...