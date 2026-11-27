El pronóstico del tiempo para este viernes 27 de noviembre anticipa lluvias en las regiones Andina, Pacífica y Amazonia.

En Bogotá predominará el tiempo seco, aunque no se descartan precipitaciones en algunos sectores del occidente de la ciudad.

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¿En qué regiones de Colombia se esperan las lluvias más fuertes?

Si tiene planes de salir o viajar este viernes, es importante que revise las condiciones del tiempo.

El Ideam pronostica precipitaciones en el centro y occidente del territorio nacional, con los mayores acumulados en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia.

En varias zonas también podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en departamentos donde se esperan lluvias de moderadas a fuertes.

La región Pacífica tendrá uno de los panoramas más lluviosos de la jornada.

El pronóstico señala precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de posibles tormentas eléctricas dispersas en amplias áreas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Una situación similar se espera en la Amazonia, donde podrían registrarse lluvias de moderadas a fuertes y tormentas eléctricas en Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, además del piedemonte amazónico.

En la región Andina se prevén lluvias entre ligeras y moderadas, aunque algunas podrían ser localmente fuertes.

Los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas sectorizadas son Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca y Tolima.

Así estará el clima en la región Caribe y los Llanos

Para la región Caribe, el Ideam estima un predominio de tiempo seco durante buena parte del día.

Sin embargo, en horas de la noche podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones de intensidad ligera a moderada.

Por su parte, en la Orinoquia predominará el tiempo seco, incluso en inmediaciones del piedemonte llanero.

No obstante, se pronostican posibles lluvias ligeras a moderadas en sectores de Vichada y Meta.

Aunque las lluvias serán protagonistas en varias regiones, el Ideam también advierte sobre temperaturas máximas cercanas y ligeramente superiores a los promedios climatológicos de noviembre.

Estas condiciones se esperan principalmente en sectores del norte y oriente del país, en departamentos de las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia.

Se prevén altas temperaturas en la zona de los Llanos Orientales Foto: Daniel Reina Semana

Pronóstico del clima en Bogotá para este 27 de noviembre

Los habitantes de Bogotá tendrán una jornada con predominio de tiempo seco, de acuerdo con el pronóstico del convenio entre el Ideam y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima estimada de 8 °C. En la mañana habrá nubosidad variada, pero se mantendrán las condiciones secas en la mayor parte de la ciudad.

Para la tarde se pronostica cielo entre mayor y parcialmente nublado. Aunque no se esperan lluvias generalizadas, no se descartan precipitaciones sectorizadas en el occidente de Bogotá. La temperatura máxima podría llegar a los 22 °C.

En la noche se mantendrán las condiciones de tiempo seco, con cielo parcial a ligeramente nublado.