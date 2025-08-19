Suscribirse

Valle del Cauca

Revelan detalles del asesinato a tiros de un familiar de Jefferson Lerma, jugador del Crystal Palace de Inglaterra

Según la Policía, el crimen sucedió en medio de una discusión.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 2:12 a. m.
José Sinisterra, familiar de Jefferson Lerma, asesinado en Cerrito, Valle. El presunto responsable fue detenido.
José Sinisterra, familiar de Jefferson Lerma, asesinado en Cerrito, Valle. El presunto responsable fue detenido. | Foto: Redes sociales

La Policía del Valle confirmó que una persona fue detenida por el asesinato a tiros de José Sinisterra, quien sería primo de un tío del jugador del Crystal Palace Jefferson Lerma.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Cerrito, según dijo el coronel Pedro Pablo Astaíza Cerón, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, en medio de una discusión de la víctima con otra persona.

“De acuerdo a la información preliminar, los hechos se presentaron en medio de una discusión entre la víctima y el hoy capturado, la cual derivó en un forcejeo durante el altercado; el detenido accionó un arma de fuego contra la humanidad de la víctima, ocasionándole en la muerte”, dijo el oficial.

Posterior al asesinato, las autoridades capturaron al presunto responsable. Además, incautaron una pistola 9 milímetros.

“Se logró la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, marca Córdoba, un proveedor para la misma con tres cartuchos sin accionar”, añadió el coronel Astaíza.

Tras lo sucedido en ese municipio del Valle, ubicado a 45 kilómetros de Cali, en esa población decidieron realizar un consejo de seguridad.

Aún no se conoce un pronunciamiento del futbolista del Crystal Palace y la Selección Colombia.

Vladimir Bravo Núñez

El caso hizo recordar el asesinato de Vladimir Bravo Núñez, un joven con gran proyección en el mundo del fútbol de Buenaventura, también en el Valle del Cauca.

Vladimir, de 24 años, fue atacado a disparos a finales de marzo mientras se encontraba comprando una salchipapa en una esquina del barrio La Independencia.

Joven promesa del fútbol asesinado en Buenaventura.
Joven promesa del fútbol asesinado en Buenaventura. | Foto: Suministrado a SEMANA.

Su asesinato provocó indignación no solo por su juventud y potencial deportivo, sino porque es la muestra de la grave situación que vivían en ese momento las comunidades en Buenaventura.

Desde la cuenta en la red social X ‘Me La Juego Por Tura’ se hizo un llamado urgente al gobierno de Gustavo Petro para que interviniera en Buenaventura, pues jóvenes con sueños y metas estaban siendo asesinados por las poderosas bandas criminales que delinquen en esta zona del Pacífico Colombiano.

“Presidente @petrogustavo #BUENAVENTURA NECESITA DE SU INTERVENCIÓN ¡URGENTE! Hasta hoy van 20 Bonaverenses asesinados. Madres lloran a sus hijos! Claman paz en el territorio. El Distrito Portuario más importante de Colombia no aguanta más sangre en su tierra. #SOSBUENAVENTURA”, dijo entonces la publicación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Sería el peor error”: Petro envió mensaje a emisarios de Trump sobre invadir a Venezuela. Alertó consecuencias para Colombia

2. Explosión en la MLB: dos venezolanos protagonizan un duelo inédito que ya es parte de la historia

3. ‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

4. Pedida de mano con el volcán de Acatenango de fondo terminó en una ‘erupción de amor’, tras entrar en actividad volcánica una vez la novia dio el ‘sí’

5. Nuevo escándalo de corrupción vuelve a salpicar a esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valle del CaucaJefferson Lermacerrito

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.