Revelan detalles del asesinato a tiros de un familiar de Jefferson Lerma, jugador del Crystal Palace de Inglaterra

La Policía del Valle confirmó que una persona fue detenida por el asesinato a tiros de José Sinisterra, quien sería primo de un tío del jugador del Crystal Palace Jefferson Lerma.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Cerrito, según dijo el coronel Pedro Pablo Astaíza Cerón, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, en medio de una discusión de la víctima con otra persona.

“De acuerdo a la información preliminar, los hechos se presentaron en medio de una discusión entre la víctima y el hoy capturado, la cual derivó en un forcejeo durante el altercado; el detenido accionó un arma de fuego contra la humanidad de la víctima, ocasionándole en la muerte”, dijo el oficial.

Posterior al asesinato, las autoridades capturaron al presunto responsable. Además, incautaron una pistola 9 milímetros.

“Se logró la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, marca Córdoba, un proveedor para la misma con tres cartuchos sin accionar”, añadió el coronel Astaíza.

Tras lo sucedido en ese municipio del Valle, ubicado a 45 kilómetros de Cali, en esa población decidieron realizar un consejo de seguridad.

Aún no se conoce un pronunciamiento del futbolista del Crystal Palace y la Selección Colombia.

Vladimir Bravo Núñez

El caso hizo recordar el asesinato de Vladimir Bravo Núñez, un joven con gran proyección en el mundo del fútbol de Buenaventura, también en el Valle del Cauca.

Vladimir, de 24 años, fue atacado a disparos a finales de marzo mientras se encontraba comprando una salchipapa en una esquina del barrio La Independencia.

Joven promesa del fútbol asesinado en Buenaventura. | Foto: Suministrado a SEMANA.

Su asesinato provocó indignación no solo por su juventud y potencial deportivo, sino porque es la muestra de la grave situación que vivían en ese momento las comunidades en Buenaventura.

Desde la cuenta en la red social X ‘Me La Juego Por Tura’ se hizo un llamado urgente al gobierno de Gustavo Petro para que interviniera en Buenaventura, pues jóvenes con sueños y metas estaban siendo asesinados por las poderosas bandas criminales que delinquen en esta zona del Pacífico Colombiano.