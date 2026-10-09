Grave accidente en la vía Girardot-Bogotá: hay paso restringido por un carril

Un grave accidente de tránsito se presentó en horas de la madrugada de este viernes, 9 de octubre, en la vía Girardot-Bogotá.

La concesión Vía Sumapaz informó que, el siniestro vial que involucró a una tractomula, se registró en el km 97, sentido sector de la Bomba Biomax, municipio de Granada.

Tras lo anterior, hay paso restringido por un carril.

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“Se presenta paso restringido de un carril en el km 97, sentido Girardot-Bogotá, sector Bomba Biomax, municipio Granada por atencion a incidente vial tipo atropello. Unidades de la Concesión y Policía de Tránsito atienden el evento. A la espera de Unidad Judicial”, fue el reporte de la concesión Vía Sumapaz.

Por el momento, se desconoce si hay personas fallecidas tres ese siniestro vial en el municipio de Granada.

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A propósito de ese accidente en Granada, en horas de la madrugada del jueves también se presentó otro accidente en la vía que comunica a Ubaté con Zipaquirá, en el sector de Pajarito.

En dicho siniestro vial resultaron involucrados tres vehículos, entre estos una tractomula, un bus y un carro particular.

El accidente en la vía que comunica a Ubaté con Zipaquirá. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

Teniendo en cuenta las fuertes lluvias que se presentan en varias regiones del país, las autoridades de Tránsito piden a los conductores manejar con precaución para evitar accidentes.