Papá de Luis Andrés Colmenares reaccionó a condena por el crimen de Jaime Esteban Moreno

Un juez emitió un fallo condenatorio en contra de Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, sujetos señalados de haber asesinado a golpes al estudiante universitario Jaime Esteban Moreno en hechos ocurridos en la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de que el joven saliera de una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero.

Tras lo anterior, quien reaccionó al respecto fue Luis Colmenares, papá de Luis Andrés Colmenares, universitario que fue hallado sin vida en un caño del Parque El Virrey, en horas de la madrugada del 31 de octubre de 2010, en Bogotá.

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“Ayer terminé el día dando gracias a Dios: el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo (q.e.p.d.) no quedará impune. Sus asesinos fueron condenados antes de cumplirse un año. Hay que reconocer la eficiencia de la Fiscalía en la investigación y la firmeza del juez, que decidió sin darle vueltas a lo evidente. Así debería ser siempre, pero no fue así con mi hijo, Luis Andrés. Su crimen corrió la suerte contraria, y pesaron más los intereses de la impunidad que los de la justicia: una Fiscalía que no investigó como debía y unos jueces que decidieron desde la subjetividad, pese a todas las pruebas que aportamos. Me alegra que la familia de Jaime Esteban haya encontrado justicia. Y con el mismo dolor de siempre, sigo preguntándome por qué a Luis Andrés se le negó…”, dijo Luis Colmenares en X durante la tarde de este miércoles, 21 de octubre.