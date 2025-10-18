Suscribirse

Daniel Sancho y su ‘venganza’ desde la cárcel de Tailandia: “Ha llegado el momento”

El español cumple su condena por el homicidio de Edwin Arrieta.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 5:09 p. m.
oficiales de policía tailandeses escoltaron al español Daniel Sancho Bronchalo, confeso asesino de un cirujano colombiano desde la isla de Koh Phagnan hasta el tribunal de la isla de Koh Samui, en el sur de Tailandia.
oficiales de policía tailandeses escoltaron al español Daniel Sancho Bronchalo, confeso asesino de un cirujano colombiano desde la isla de Koh Phagnan hasta el tribunal de la isla de Koh Samui, en el sur de Tailandia. | Foto: foto: tomada de RTVE. es

Daniel Sancho ha sido uno de los protagonistas de los crímenes más sonados en los últimos años. Tras una serie de investigaciones y el juicio posterior, el ciudadano español fue condenado por el asesinato del ciudadano colombiano Edwin Arrieta.

El ciudadano español, que cumplirá 14 meses en una de las cárceles de máxima seguridad de Tailandia, le comunicó a su familia y círculo cercano la última decisión que ha tomado respecto al caso por el cual ha sido condenado.

Ciudadano español condenado en Tailandia. | Foto: youtube

En medio de una entrevista en el programa Fiesta, de la cadena Telecinco, Carmen Balfagón, portavoz de la familia, señaló los pasos que ejecutará Daniel Sancho y las demandas que prepara contra varios medios de comunicación y publicaciones realizadas en su contra.

“La decisión que ha tomado Daniel, su padre, nosotros como portavoces y una persona que ha colaborado con nosotros desde Tailandia ha sido presentar demandas en un caso y, en otro, querellas contra todos aquellos medios o personas que han dicho cosas que no se corresponden con la realidad”, comentó Carmen Balfagón.

Uno de los principales procesos judiciales que se adelanta es contra el escritor Joaquín Campos, quien es señalado de dañar la imagen de Sancho por medio de su libro Muerte en Tailandia. El redactor deberá presentarse a una audiencia de conciliación en Málaga para responder por las querellas en su contra.

“Queremos que demuestre lo que dice. Como él lo dice tan convencido y nos ha tentado a que presentáramos una querella diciendo que no la presentaríamos, pues ha llegado el momento”, puntualiza Balfagón.

Condena contra Daniel Sancho

El ciudadano español fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del ciudadano colombiano Edwin Arrieta. En un primer momento, Sancho se enfrentaba a una posible pena de muerte, la cual fue desestimada por el juez del caso.

Daniel Sancho lleva en prisión más de 20 días
Daniel Sancho lleva en prisión más de 13 meses. | Foto: ‘Y ahora Sonsoles’/'En boca de todos'

“El tribunal consideró que el asesinato fue con premeditación, por lo que indicó que la condena fue reducida de la pena de muerte a la cadena perpetua por la colaboración del acusado”, señalaron durante el programa emitido por Telecinco.

Tras la llegada del ciudadano español a la cárcel, se han presentado diversas versiones sobre las condiciones en las que cumple su condena y sobre las posibles comodidades de las que dispondría.

Por el momento, se desconocen los medios que serán blanco de las demandas de Daniel Sancho y de su equipo jurídico.

