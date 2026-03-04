Atención, Millonarios: fecha y hora del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Partido definitivo en el Atanasio Girardot de Medellín entre Atlético Nacional y Millonarios. Era el juego del año para azules y verdes y el que perdiera iba a salir malherido y con aires de fracaso. Por otra parte, el ganador clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Las heridas le comenzaron a salir a Atlético Nacional con el gol digno de Premio Puskás de Rodrigo Contreras al minuto 21. El equipo verde quedó pálido y se le acabó la gasolina no solo con la apertura del marcador, sino con la joya que en el mismo Atanasio Girardot le anotaron. El local no tuvo reacción y se fue al piso.

Nicolás Rodríguez empató rápidamente, pero eso no fue suficiente para recuperar el ánimo y el fuego en la cancha. El otro golpazo se sintió con un penalti tras una falta contra Rodrigo Contreras dentro del área. Leonardo Castro tomó la pelota, se hizo cargo y alargó el marcador para humillar al gigante verdolaga.

Por si fuera poco, Rodrigo Contreras volvió al segundo tiempo para definitivamente herir de muerte a Nacional con un golazo, que aprovechó una defensa jugada. El argentino remató al palo de David Ospina y liquidó el asunto a favor del Embajador.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana?

Tras el 3-1, Millonarios clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y aviva la ilusión para por fin lavarse la cara y mejorar su presentación internacional.

Una edición bastante complicada, donde grandes del continente se darán cita. River Plate, Santos de Brasil, Sao Paulo, Atlético Mineiro y Vasco Da Gama estarán en competencia y podrían compartir grupo con Millonarios.

Según el cronograma de la Conmebol, el sorteo de la Copa Sudamericana se realizará el próximo 19 de marzo en Paraguay, a partir de las 5:00 pm hora colombiana. Millonarios estará ubicado en el bombo 2 y podría quedar con las potencias de Brasil y Argentina.

Por otra parte, el proceso de Fabián Bustos toma una gran forma y jugadores que parecían desapercibidos comienzan a ser importantes en el proceso.

El buen nivel de Andrés Llinás, Sergio Mosquera y Jorge Arias en defensa, más Sebastián Valencia y Carlos Sarabia como laterales y Diego Novoa en la portería, da un gran respaldo para al menos tener el arco en cero.