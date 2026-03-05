¿Quién es Lucho Vásquez, el nuevo narrador colombiano que relató a Nacional y Millonarios?

Millonarios marcó uno de los mejores goles del año en la Copa Sudamericana 2026. El argentino Rodrigo Contreras se inventó un remate de 60 metros para bañar a David Ospina y poner el primer granito de arena en la clasificación a fase de grupos.

El video de ese golazo ha dado la vuelta al mundo con la voz de Lucho Vásquez, el nuevo narrador colombiano que debutó este año en ESPN.

“Tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy linda transmitiendo el partido del año entre Atlético Nacional y Millonarios FC, por Copa Sudamericana, al lado de un gran colega como Julián Capera. Agradecido con Dios por estas oportunidades”, escribió en sus redes sociales.

Luis Fernando Vásquez Vallesilla, de apenas 28 años, se califica a sí mismo como “narrador de fútbol apasionado por contar historias en cada gol”. Su carrera se empezó a ser conocida con videos en TikTok donde hacía gala de la potencia de su voz y la capacidad para describir las jugadas con solvencia.

Vásquez es oriundo de la ciudad de Cali, aunque a muy temprana edad se trasladó al municipio de Puerto Tejada. Allí descubrió su talento para la narración y empezó a edificar el sueño que este año se hizo realidad, después de firmar contrato con ESPN para las transmisiones de los torneos organizados por la Conmebol.

El vallecaucano estudió comunicación social y se especializó en locución, lo que explica su capacidad para cautivar a los miles de espectadores que lo felicitaron después de la transmisión de Atlético Nacional vs. Millonarios.

Lo cierto es que Lucho Vásquez ya había debutado hace unas semanas atrás en los partidos de Copa Libertadores, más específicamente en el duelo de Deportes Tolima contra Deportivo Táchira.

Las reacciones de los hinchas fueron buenas y muy poco se tardó para ser elegido para el clásico de la Copa Sudamericana en el que Millonarios se impuso sobre Atlético Nacional.

Para el público fue imposible no comparar su voz con la de Javier Fernández, ‘El Cantante del Gol’, pero su objetivo es hacer conocido su nombre en todo el país y marcar una nueva época para la locución deportiva que suele tener nombres de larga tradición en radio o TV.

Colegas lo felicitaron

La narración de Lucho Vásquez provocó reacciones entre sus propios colegas. Julián Capera, quien lo acompañó en la transmisión oficial, comentó en una de sus publicaciones: “¡Adelante, crack! Vienen cosas grandes de la mano de Dios”.

“Lo mejor, lo hizo al ritmo del tibiri tabara. Mucha calidad. Felicitaciones, gran transmisión”, escribió el periodista Jorge Bermúdez.

Pilar Velásquez, de Win Sports, también destacó la labor de Lucho Vásquez. “Excelente narrador y comentarista. Gran transmisión. Felicidades a todos, incluidos planta baja”, agregó.