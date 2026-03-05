Deportes

¿Quién es Lucho Vásquez, el nuevo narrador colombiano que relató a Nacional y Millonarios?

ESPN dio la sorpresa este año con una voz que surgió en TikTok y se hizo viral tras el partido de la Copa Sudamericana 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de marzo de 2026, 1:19 p. m.
Lucho Vásquez junto a Julián Capera en las tribunas del Atanasio Girardot.
Lucho Vásquez junto a Julián Capera en las tribunas del Atanasio Girardot. Foto: @VasquezLucho

Millonarios marcó uno de los mejores goles del año en la Copa Sudamericana 2026. El argentino Rodrigo Contreras se inventó un remate de 60 metros para bañar a David Ospina y poner el primer granito de arena en la clasificación a fase de grupos.

Lector de labios revela qué dijo Andrés Llinás en su encontronazo con Andrés Felipe Román

El video de ese golazo ha dado la vuelta al mundo con la voz de Lucho Vásquez, el nuevo narrador colombiano que debutó este año en ESPN.

“Tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy linda transmitiendo el partido del año entre Atlético Nacional y Millonarios FC, por Copa Sudamericana, al lado de un gran colega como Julián Capera. Agradecido con Dios por estas oportunidades”, escribió en sus redes sociales.

YouTube video 2dsVtd35Rhg thumbnail

Luis Fernando Vásquez Vallesilla, de apenas 28 años, se califica a sí mismo como “narrador de fútbol apasionado por contar historias en cada gol”. Su carrera se empezó a ser conocida con videos en TikTok donde hacía gala de la potencia de su voz y la capacidad para describir las jugadas con solvencia.

Deportes

David Ospina golpeó a rival de Millonarios: no se vio en TV y lo dejó aún más hundido

Deportes

Admiten error a favor de Atlético Nacional: castigo a árbitro levanta tierrero en el FPC

Deportes

FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

Deportes

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

Deportes

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Deportes

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

Vehículos

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Deportes

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Deportes

Liverpool vs. Independiente Medellín: canal y hora para ver el debut en Copa Libertadores

Deportes

Óscar Córdoba debuta en otro canal colombiano: lanzó su nuevo programa de televisión

Vásquez es oriundo de la ciudad de Cali, aunque a muy temprana edad se trasladó al municipio de Puerto Tejada. Allí descubrió su talento para la narración y empezó a edificar el sueño que este año se hizo realidad, después de firmar contrato con ESPN para las transmisiones de los torneos organizados por la Conmebol.

El vallecaucano estudió comunicación social y se especializó en locución, lo que explica su capacidad para cautivar a los miles de espectadores que lo felicitaron después de la transmisión de Atlético Nacional vs. Millonarios.

Así se vio el gol de Rodrigo Contreras, desde la tribuna y con sonido ambiente: imploraban que no entrara

Lo cierto es que Lucho Vásquez ya había debutado hace unas semanas atrás en los partidos de Copa Libertadores, más específicamente en el duelo de Deportes Tolima contra Deportivo Táchira.

Las reacciones de los hinchas fueron buenas y muy poco se tardó para ser elegido para el clásico de la Copa Sudamericana en el que Millonarios se impuso sobre Atlético Nacional.

Para el público fue imposible no comparar su voz con la de Javier Fernández, ‘El Cantante del Gol’, pero su objetivo es hacer conocido su nombre en todo el país y marcar una nueva época para la locución deportiva que suele tener nombres de larga tradición en radio o TV.

Colegas lo felicitaron

La narración de Lucho Vásquez provocó reacciones entre sus propios colegas. Julián Capera, quien lo acompañó en la transmisión oficial, comentó en una de sus publicaciones: “¡Adelante, crack! Vienen cosas grandes de la mano de Dios”.

“Lo mejor, lo hizo al ritmo del tibiri tabara. Mucha calidad. Felicitaciones, gran transmisión”, escribió el periodista Jorge Bermúdez.

Pilar Velásquez, de Win Sports, también destacó la labor de Lucho Vásquez. “Excelente narrador y comentarista. Gran transmisión. Felicidades a todos, incluidos planta baja”, agregó.

Más de Deportes

David Ospina atacó a Rodrigo Contreras en la celebración del gol de Millonarios.

David Ospina golpeó a rival de Millonarios: no se vio en TV y lo dejó aún más hundido

Castigo para Diego Ulloa por no haber dado un gol válido a Independiente Santa Fe

Admiten error a favor de Atlético Nacional: castigo a árbitro levanta tierrero en el FPC

WASHINGTON, DC - JANUARY 29: FIFA President Gianni Infantino holds the FIFA World Cup Trophy as he addresses the winter meeting of The U.S. Conference of Mayors on January 29, 2026 in Washington, DC. Infantino promoted the 2026 FIFA World Cup, which will be co-hosted by the United States, Canada, and Mexico, highlighting its potential benefits for host cities and communities. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026.

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

Alfredo Morelos defendió a Atlético Nacional tras salir eliminados a manos de Millonarios en Copa Sudamericana

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Carlos Antonio Vélez hablando sobre la clasificación de Millonarios en Copa Sudamericana.

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

Los 22 pilotos de la Fórmula Uno en 2026

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Luis Díaz vería desembarcar un nuevo compañero en el próximo mercado de fichajes

Bayern Múnich de Luis Díaz, con plan de fichaje entre manos: prensa de Alemania lo reveló

Gol de Rodrigo Contreras, de Millonarios, desde la tribuna del estadio Atanasio Girardot en Sudamericana

Así se vio el gol de Rodrigo Contreras, desde la tribuna y con sonido ambiente: imploraban que no entrara

Noticias Destacadas