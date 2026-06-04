Así operaba el Capo, el productor musical acusado de integrar una red internacional de armas

Mientras construía una imagen de empresario y productor musical en Medellín, Jesús Cristóbal Moreno, conocido como alias el Capo, era buscado por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en una red de tráfico internacional de armas.

Su captura, realizada en la capital antioqueña, puso fin a una fachada que le habría permitido permanecer oculto durante varios años.

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Así construyó alias el Capo su imagen como productor musical en Medellín

La captura de alias el Capo se convirtió en uno de los golpes más recientes contra las redes criminales que operan entre Estados Unidos y Colombia.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y divulgada por distintos medios, el ciudadano estadounidense de 39 años se hacía pasar por comerciante y productor musical mientras permanecía en Medellín. Es esta ciudad, habría intentado construir una imagen pública alejada de cualquier actividad ilegal.

Las autoridades sostienen que esta identidad le permitía moverse con relativa discreción en algunos círculos sociales y comerciales de la ciudad.

Sin embargo, detrás de esa apariencia se desarrollaba una investigación internacional que terminó en Medellín, donde permanecía oculto, mientras era requerido por la justicia estadounidense.

La investigación que llevó a la captura del presunto traficante de armas

Las investigaciones indican que el ciudadano estadounidense estaría vinculado con el envío de armamento desde Estados Unidos hacia Colombia mediante sistemas de encomiendas.

Entre las armas mencionadas por las autoridades figuran pistolas y otros elementos que, presuntamente, terminaban en manos de organizaciones criminales.

La detención fue posible gracias a una operación conjunta entre la Policía Metropolitana, la Dirección de Antinarcóticos, organismos de inteligencia colombianos y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

Según las autoridades, la cooperación internacional permitió rastrear los movimientos del sospechoso y establecer su permanencia en la capital antioqueña.

Alias el Capo fue localizado en el sector de Laureles y capturado con fines de extradición.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los trámites judiciales correspondientes para su eventual traslado a Estados Unidos,

De acuerdo con las versiones oficiales, el investigado habría identificado posibles compradores dentro de las estructuras ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá.

Las autoridades sostienen que estas acciones hacían parte de una red de tráfico internacional cuyo objetivo era abastecer a grupos criminales con armamento proveniente del exterior.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó que la captura representa una muestra de la capacidad de coordinación entre organismos nacionales e internacionales para enfrentar amenazas relacionadas con el crimen organizado.

Según el funcionario, la ciudad no puede convertirse en refugio para personas que pretendan fortalecer estructuras delincuenciales.

Las autoridades señalaron que alias el Capo ya tenía antecedentes conocidos por los organismos de seguridad.

Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, había sido capturado anteriormente en Colombia por un caso relacionado con armas de fuego.

También registraba antecedentes por tráfico de armas en Florida, Estados Unidos, lo que facilitó la cooperación judicial entre ambos países.

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El caso llamó la atención porque, según reportes divulgados por medios regionales, alias el Capo proyectaba en redes sociales una vida ligada al entretenimiento, los negocios y la producción musical.

Esa imagen contrastaba con las acusaciones que hoy enfrenta y con las investigaciones que lo relacionan con actividades de tráfico internacional de armamento.