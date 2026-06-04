Cae segundo presunto implicado en el crimen de Fredy Santiago Guzmán, estudiante que murió tras intento de robo en TransMilenio

Las autoridades dieron un nuevo golpe al caso que conmocionó a Bogotá el pasado mes de abril. En las últimas horas, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron en el sector de Cedritos, en el norte de la capital, a un hombre señalado de participar en el homicidio del estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, durante un hurto en la estación de TransMilenio Minuto de Dios.

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Según confirmó la Fiscalía General de la Nación, el capturado estaría involucrado en los hechos registrados el 15 de abril de 2026, cuando el joven fue atacado en un robo en la localidad de Engativá. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá lo presentará ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado.

La muerte de Fredy Santiago Guzmán generó una fuerte reacción ciudadana debido a que ocurrió en una de las estaciones del sistema de transporte masivo de la capital. El estudiante fue víctima de un violento hurto que terminó cobrándole la vida, un hecho que reabrió el debate sobre la seguridad en TransMilenio y los entornos universitarios.

Tras el crimen, la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana y la Fiscalía desplegaron una investigación para identificar a todos los responsables del ataque. Las autoridades analizaron cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos probatorios que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos agresores.

El primer capturado por el homicidio

Esta nueva captura se suma a la realizada semanas atrás contra otro hombre señalado de participar en el asesinato del estudiante. En ese momento, las autoridades informaron que el presunto responsable fue ubicado gracias a labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por investigadores judiciales.

El primer capturado fue enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra. Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que existen elementos materiales probatorios que lo vincularían directamente con el ataque que terminó con la muerte del joven universitario.

Harold Figueroa Ballen, señalado del asesinato de Fredy Santiago Guzmán. Foto: Foto 1: Noticias Caracol / Foto 2: Noticias Caracol / Foto 3: API

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Fiscalía busca esclarecer toda la cadena criminal

Con la detención del segundo sospechoso, las autoridades buscan reconstruir por completo la participación de cada uno de los involucrados en el hurto y homicidio. La Fiscalía insistió en que continuará las labores investigativas para determinar si hay más personas comprometidas en el crimen.

La captura representa un nuevo avance en uno de los casos de inseguridad que más impacto generó en Bogotá durante este año y que provocó múltiples llamados para reforzar las medidas de protección a los usuarios del sistema de transporte público.