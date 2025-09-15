Una fiesta familiar terminó en tragedia en el barrio Villa San Carlos, en el sur de Barranquilla, donde un hombre asesinó a disparos a su hermano, en medio de lo que sería una fuerte riña.

Los hechos, que son materia de investigación de las autoridades judiciales en Atlántico, ocurrieron durante la madrugada de este domingo, 14 de septiembre.

Se trata de Ronaldo Ronaldinho Vizcaíno Mendoza, de 30 años, quien recibió varios impactos de bala que lo dejaron gravemente herido, por lo que lo trasladaron hasta la Clínica San Ignacio.

De acuerdo con las autoridades, el hombre recibió un disparo en la cabeza, lo que lo mantuvo durante varias horas bajo pronóstico reservado, pero murió después por la gravedad de las lesiones. Fue poco lo que pudo hacer el personal médico para mantenerlo con vida.

El hombre recibió un ataque con arma de fuego por parte de su hermano en el sur de Barranquilla. Imagen de referencia. | Foto: Getty Images

La Policía Metropolitana de Barranquilla atendió el caso y sostuvo que había una celebración de varias personas, cuando de repente se desató una discusión entre los presentes. En ese momento, un hombre identificado como Fernando González Vizcaíno, de 18 años, habría sacado un arma de fuego y le disparó a su hermano.

La mamá de la víctima mortal y del agresor les confirmó a las autoridades judiciales lo que había ocurrido. El presunto asesino huyó con rumbo desconocido y ahora es buscado por los investigadores judiciales que asumieron este caso, el cual tiene conmocionada a la ciudadanía.

Las pesquisas del caso son lideradas por los integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana, quienes analizan cámaras de seguridad y recolectan entrevistas a las personas que fueron testigos de este nuevo caso de homicidio en el sur de la ciudad.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

El cuerpo sin vida del hombre de 30 años fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal para el respectivo procedimiento de rigor.