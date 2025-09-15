Suscribirse

Barranquilla

Revuelo en Atlántico: juez reversa detención intramural del líder de Los Pepes y le concedió domiciliaria

Digno Palomino es acusado por la Fiscalía de ser el responsable de 17 casos de homicidio en Atlántico.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de septiembre de 2025, 5:46 p. m.
Digno José Palomino Alias Digno Palomino Los Pepes
Digno José Palomino, máximo cabecilla de Los Pepes. | Foto: Fiscalía

Toda una polémica se desató en el Atlántico luego de que el juez 102 penal municipal con función de control de garantías ambulante de Barranquilla, William Saleme, diera reversa en una decisión que tomó contra Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, tras ser imputado por la Fiscalía de ser el responsable de 17 casos de homicidio.

Inicialmente, el togado lo había enviado a prisión, pero luego de que su defensa apelara, el caso llegó a manos de Shelia Ortega Téllez, jueza primera penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla, quien lo devolvió para que Saleme tomara una nueva decisión dejando sin efecto la detención intramural.

Ahora, Saleme, se retractó y dijo que Palomino Rodríguez será cobijado a detención domiciliaria y no irá a un centro de carcelario, como lo había decidido en un principio.

Saleme aseguró en medio de la diligencia que “la Fiscalía no probó cómo el señor imputado privado de la libertad había adquirido algún medio electrónico”.

Digno Palomino y Jorge Díaz, peligrosos cabecillas de bandas criminales en Barranquilla.
Digno Palomino y Jorge Díaz, peligrosos cabecillas de bandas criminales en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.
Contexto: Polémica decisión: jueza de Barranquilla declara nula la detención intramural de Digno Palomino por 17 homicidios

SEMANA conoció el documento del acta de la audiencia que se realizó el miércoles, 3 de septiembre, de manera virtual en la que se logra leer:

“SE ORDENA devolver la actuación al lugar de origen, esto es, al Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de esta ciudad; para que en el término improrrogable de tres (3) días adopte una nueva decisión, debidamente fundamentada, fáctica jurídica y probatoriamente”.

Al mismo tiempo, la togada, indicó: “La autoridad de participación, si no existe inferencia razonable, autoridad y participación fundamentada en los elementos materiales probatorios, evidencia físico o información legalmente obtenida (sic). No tendría ni siquiera por qué pasar a los fines constitucionales, pero él inició al revés. La decisión, entonces en lo concerniente a la ausencia absoluta de motivación, se dio en la decisión de primera instancia, en lo que concierne a la inferencia razonable de autoridad y participación”.

Digno Palomino
Digno Palomino tras ser trasladado hacia el interior del país. | Foto: SEMANA
Contexto: Digno Palomino, de Los Pepes, detrás de atentado contra gerente de Riverport en Barranquilla: un sicario abatido y otro herido

La banda de Los Pepes, según la Policía Metropolitana de Barranquilla, tiene una alianza criminal con el Clan del Golfo para temas que tienen que ver con el narcotráfico y otras rentas ilegales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El ferri que pretenden volver turístico en Bolívar: esto pidió el gobernador Arana a una alcaldesa del Atlántico

2. Hombre que disparó al aire en medio de un funeral y desató el pánico en el sur de Bogotá fue capturado por las autoridades

3. Popular cadena de supermercados en EE. UU. despedirá a 1.000 personas por recortes presupuestales. Estos son los puestos afectados

4. Horóscopo semanal del 15 al 19 de septiembre: momento para decisiones cruciales y confrontaciones no deseadas

5. Congresista de EE. UU. advierte que Maduro solo tiene tres opciones: “Que se largue, la cárcel o acabar en una bolsa plástica”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Digno PalominoLos PepesBarranquillaAtlántico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.