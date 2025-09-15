Revuelo en Atlántico: juez reversa detención intramural del líder de Los Pepes y le concedió domiciliaria

Toda una polémica se desató en el Atlántico luego de que el juez 102 penal municipal con función de control de garantías ambulante de Barranquilla, William Saleme, diera reversa en una decisión que tomó contra Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, tras ser imputado por la Fiscalía de ser el responsable de 17 casos de homicidio.

Inicialmente, el togado lo había enviado a prisión, pero luego de que su defensa apelara, el caso llegó a manos de Shelia Ortega Téllez, jueza primera penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla, quien lo devolvió para que Saleme tomara una nueva decisión dejando sin efecto la detención intramural.

Ahora, Saleme, se retractó y dijo que Palomino Rodríguez será cobijado a detención domiciliaria y no irá a un centro de carcelario, como lo había decidido en un principio.

Saleme aseguró en medio de la diligencia que “la Fiscalía no probó cómo el señor imputado privado de la libertad había adquirido algún medio electrónico”.

Digno Palomino y Jorge Díaz, peligrosos cabecillas de bandas criminales en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA conoció el documento del acta de la audiencia que se realizó el miércoles, 3 de septiembre, de manera virtual en la que se logra leer:

“SE ORDENA devolver la actuación al lugar de origen, esto es, al Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de esta ciudad; para que en el término improrrogable de tres (3) días adopte una nueva decisión, debidamente fundamentada, fáctica jurídica y probatoriamente”.

Al mismo tiempo, la togada, indicó: “La autoridad de participación, si no existe inferencia razonable, autoridad y participación fundamentada en los elementos materiales probatorios, evidencia físico o información legalmente obtenida (sic). No tendría ni siquiera por qué pasar a los fines constitucionales, pero él inició al revés. La decisión, entonces en lo concerniente a la ausencia absoluta de motivación, se dio en la decisión de primera instancia, en lo que concierne a la inferencia razonable de autoridad y participación”.

Digno Palomino tras ser trasladado hacia el interior del país. | Foto: SEMANA