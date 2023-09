LuisRa Solano, cantante vallenato que apuñaló su mánager, recibió prisión domiciliaria

En medio de las audiencias, desarrolladas el viernes 21 de septiembre en horas de la tarde, la juez aseguró que, “ se imponen la medida no privativa, por así decirlo, de la libertad, porque de una u otra forma estoy limitando su libertad de locomoción con relación a su voluntad de acceder a un tratamiento psiquiátrico (...) por lo tanto, al señor se le autoriza, desde ya, la internación en una entidad mental”.

LuisRa Solano es procesado judicialmente por los delitos de homicidio agravado en grado tentativa y lesiones personas, los cuales le imputó la Fiscalía. Pese a que el ente acusador inicialmente había solicitado medida privativa de la libertad en centro carcelario, no se opuso tras la decisión de la jueza.

“En esta etapa del proceso no hay responsabilidad sino probabilidad de los hechos de acuerdo a las evidencias fácticas. Considero que no hubo sevicia como lo señaló el fiscal debido a que no hay un informe de Medicina Legal de la víctima”, agregó la juez.