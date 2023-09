Presidente Gustavo Petro dejó plantados a los gobernadores del Caribe: “es una falta de respeto”

“Yo me ilusioné la verdad porque he estado pidiéndole al presidente Petro que se apersone de los temas de seguridad, evidentemente hay un deterioro en la región, pues solo en mi departamento hay un aumento hasta del 95% en los homicidios desde que llegó al poder. Yo me ilusioné porque pensé que el presidente había escuchado nuestra suplica para solucionar este problema, pero no fue así”, expresó en cadena radial Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre.