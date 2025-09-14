Suscribirse

Estados Unidos

Estas son las ciudades imperdibles para visitar y conocer en vivo la historia de EE. UU. Quedan cerca entre sí y tienen recorridos gratuitos

La fundación del país norteamericano se dio en estas ciudades.

Redacción Mundo
14 de septiembre de 2025, 1:54 p. m.
x
El monumento fue donado por Francia en 1884. | Foto: Getty Images

La historia de Estados Unidos tiene casi 250 años como república independiente de Gran Bretaña. El vasto territorio, que actualmente comprende más de 9.867 millones de kilómetros cuadrados en los dos océanos, nació en un pedazo de la Costa Este.

Estas ciudades son cercanas entre sí, y tienen recorridos turísticos donde se puede conocer en vivo la historia de EE. UU. En Boston fue la cuna de la revolución y la libertad, uno de los valores más importantes del país norteamericano.

x
La ciudad de Massachusetts es quizá la más histórica de Estados Unidos. | Foto: Boston Globe via Getty Images

Un icónico sendero es el Freedom Trail, guía a los visitantes alrededor de 2.5 millas. Allí, hay lugares que marcaron la independencia de EE. UU, como Old North Church y Faneuil Hall.

La fundación del país

Llegando a Filadelfia está el centro de la fundación de la República. En la ciudad se debatió y firmó la Declaración de Independencia, que a la postre se convertiría en la Constitución con sus respectivas Enmiendas.

En el Independence Hall están los salones donde Franklin, Jefferson y Adams forjaron los cimientos del país más poderoso del mundo.

x
El histórico edificio fue testigo de la firma del Acta de Independencia | Foto: LightRocket via Getty Images

También se encuentra la Campana de la Libertad, que simboliza la lucha independentista.

Después, el paso por Nueva York es obligado. Allí se instauraron los primeros inmigrantes para la industrialización de Estados Unidos, y es quizá la ciudad más conocida a nivel mundial.

En la Capital del Mundo está el espíritu americano de progreso y la capacidad resiliente de los estadounidenses. No por nada, la Estatua de la Libertad es el monumento más visitado del país.

El viaje histórico tiene su cúspide en Washington D.C, la capital política de Estados Unidos. En la ciudad convergen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional. Es sede de la Casa Blanca, el edificio del poder por excelencia. Desde George Washington, ha sido el hogar de 45 mandatos presidenciales.

x
Lincoln es el presidente más representativo de Estados Unidos, tras su liderazgo en épocas de la Guerra Civil. | Foto: Getty Images

Los museos del Smithsonian, el monumento a Lincoln y la biblioteca más grande de EE. UU, complementan el recorrido.

En cada ciudad hay diferentes formas de recorrer los circuitos. Hay free tours y excursiones pagas completas. El transporte público y usar internet para la ubicación, hará de su visita un viaje más fácil y provechoso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva Venecia: el pueblo de palafitos en la Ciénaga Grande de Santa Marta que está en jaque por una planta invasora

2. Despiste de Gandolfi podría salirle caro a Nacional: Bucaramanga buscaría en el escritorio ventaja que afectaría al cuadro verde

3. Catherine Siachoque reveló en SEMANA el consejo con el que Miguel Varoni le cambió la vida: “Me motivó”

4. ¿Descertificación? Ocho gráficas de Daniel Mejía que demuestran los malos resultados del Gobierno Petro en la lucha contra las drogas

5. Festival Cordillera 2025 encendió a Bogotá: música, baile y emoción en el primer día

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosHistoriaNueva York

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.