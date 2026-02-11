Mundo

Justicia se niega a imputar a demócratas que llamaron a desobediencia militar. Trump había pedido “la muerte para ellos”

Un senador y cinco congresistas estaban siendo investigados por los hechos que levantaron la indignación del mandatario.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
11 de febrero de 2026, 8:50 a. m.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: AP

Fiscales estadounidenses no lograron imputar el martes a seis legisladores demócratas que habían llamado a miembros de las fuerzas armadas a negarse a acatar órdenes ilegales, algo que enfureció al presidente Donald Trump que manifestó abiertamente su enojo con la situación. La noticia fue informada a través de medios locales.

Fuentes dijeron a los diarios New York Times y Washington Post que un gran jurado federal, integrado por habitantes de Washington, rechazaron los intentos del Departamento de Justicia de imputar a los congresistas demócratas por supuestamente haber llamado a desobeceder a las fuerzas armadas del país.

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

En un video divulgado en noviembre en redes sociales, los demócratas llamaron a los militares a “rechazar órdenes ilegales”. Participaron en el video el senador Mark Kelly —un exmilitar y exaustronauta— y los congresistas Elissa Slotkin, Jason Crow, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan y Maggie Goodlander, quienes terminaron en el centro de la polémica.

X
El senador Mark Kelly no será imputado por las autoridades. Foto: Bloomberg via Getty Images

Slotkin reafirmó el martes en un comunicado que el video de 90 segundos “simplemente cita la ley”, y que espera que la decisión del gran jurado “ponga fin de una vez a esta investigación politizada”.

Mundo

Escándalo por los archivos Epstein sacude las carreras de políticos en Estados Unidos y Europa. Estos son los implicados

Estados Unidos

Padres que deben manutención podrían perder su pasaporte: la medida que divide a EE. UU.

Mundo

Llega a Venezuela el primer alto funcionario del gobierno Trump. Esto se espera de su visita

Mundo

Tiroteo en escuela canadiense deja 10 muertos: el presunto tirador se encuentra entre los fallecidos

Estados Unidos

Florida confirma la primera ejecución del año: el estado lideró las penas de muerte en 2025

Mundo

Registros del pedófilo Jeffrey Epstein mencionan a otra víctima de origen colombiano

Estados Unidos

Nueva York registró 18 muertes en medio de temperaturas históricas durante el invierno en EE. UU.

Confidenciales

“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

Estados Unidos

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Mundo

Donald Trump se reunirá con las fuerzas especiales que lograron la captura de Nicolás Maduro

El Washington Post destacó que es “sumamente raro” que fiscales federales fracasen con un gran jurado porque “solo tienen que convencer a una mayoría de los integrantes de que hay causa probable de que se cometió un crimen, un umbral relativamente bajo”. Los seis legisladores, todos los cuales han servido en las fuerzas armadas o agencias de espionaje, no precisaron cuáles órdenes rechazar.

¿La “Doctrina Monroe” en riesgo? Progresistas demócratas proponen resolución para ponerle fin

Sin embargo, Trump ha recurrido insistentemente a las fuerzas armadas en su actual mandato, tanto dentro como fuera del país. El republicano envió a la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses para apoyar su arremetida contra la inmigración, pese a la oposición de autoridades locales.

x
Trump, incluso, había pedido "la muerte" para los legisladores. Foto: Getty Images

También ha ordenado ataques en el exterior contra Nigeria, Irán y una serie de operaciones contra barcos que supuestamente transportan drogas en el Caribe y el Pacífico, que han dejado al menos 130 muertos, y que expertos califican como ilegales.

Trump criticó duramente el mensaje de los congresistas en su plataforma Truth Social, y llegó a afirmar que su comportamiento era “¡sancionable con la MUERTE!”. Adicionalmente, el Pentágono dijo en noviembre que consideraría una corte marcial contra Kelly.

Ese mismo mes, legisladores demócratas acusaron a Trump de utilizar al FBI para “intimidar” a miembros del Congreso, y que ese organismo solicitó entrevistarlos por criticar al presidente.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

ED 2272

Escándalo por los archivos Epstein sacude las carreras de políticos en Estados Unidos y Europa. Estos son los implicados

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Justicia se niega a imputar a demócratas que llamaron a desobediencia militar. Trump había pedido “la muerte para ellos”

El Departamento de Estado de EE. UU. planea usar datos federales para identificar a padres con deudas elevadas de manutención infantil.

Padres que deben manutención podrían perder su pasaporte: la medida que divide a EE. UU.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: U.S. Secretary of Energy Chris Wright speaks to members of the press on the White House grounds on February 26, 2025 in Washington, DC. Wright was doing a TV interview prior to speaking to reporters. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Llega a Venezuela el primer alto funcionario del gobierno Trump. Esto se espera de su visita

La policía canadiense acordonó la zona. Imagen de referencia

Tiroteo en escuela canadiense deja 10 muertos: el presunto tirador se encuentra entre los fallecidos

Luego de 29 años de permanecer en el llamado “corredor de la muerte”, Dillbeck, será ejecutado, pese a que en varias ocasiones interpuso recursos para evitar la inyección letal.

Florida confirma la primera ejecución del año: el estado lideró las penas de muerte en 2025

La niña habría sido incorporada al entorno de Epstein alrededor de 1998.

Registros del pedófilo Jeffrey Epstein mencionan a otra víctima de origen colombiano

x

Nueva York registró 18 muertes en medio de temperaturas históricas durante el invierno en EE. UU.

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

El petróleo vuelve al centro de la disputa geopolítica: Estados Unidos presiona a Venezuela para romper con China y Rusia a cambio de alivio económico.

EE. UU. habilita transacciones con PDVSA para actividades de exploración y producción de gas y petróleo

Noticias Destacadas