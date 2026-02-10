Estados Unidos

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Los representantes de las agencias encargadas de la migración se enfrentaron con la de algunos legisladores.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 6:18 p. m.
Los demócratas acusaron fuertemente al gobierno republicano.
Los demócratas acusaron fuertemente al gobierno republicano. Foto: Getty Images / Douglas Rissing

Este martes, se vivieron tensas discusiones en el Congreso de Estados Unidos en el marco de la defensa de las políticas migratorias de Donald Trump. Las agencias migratorias de Estados Unidos argumentaron contra los representantes demócratas, que condenaron la violencia de los agentes federales.

Arrestaron a dos personas más en Minnesota por manifestaciones en una iglesia contra el ICE

Han sido meses en los que los agentes migratorios han estado en el ojo del huracán, luego de que en Minneápolis se evidenciaran los enfrentamientos entre agentes de ICE y los ciudadanos, a dos de los cuales les costó la vida.

La ofensiva de la agencia migratoria generó que el mismo Donald Trump reconociera que puede ser necesario adoptar un “enfoque más suave” en materia de migración. El gobierno republicano anunció algunas medidas, como la retirada de unos 700 oficiales de ICE en Minnesota.

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)
Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP) Foto: AP

No obstante, los representantes demócratas exigen cambios en la forma en la que el DHS lleva a cabo sus redadas, mientras la administración Trump anuncia que no va a dejar de deportar a migrantes, a pesar de que fue el mismo presidente de Estados Unidos quien aclaró que se enfocaría en aquellos que representan una amenaza considerable.

Estados Unidos

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Estados Unidos

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Estados Unidos

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Estados Unidos

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Estados Unidos

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Estados Unidos

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Estados Unidos

Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

Estados Unidos

Funcionarios de agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso

Estados Unidos

Ghislaine Maxwell, la señalada cómplice de Jeffrey Epstein, comparece ante el Congreso a puerta cerrada

Estados Unidos

Nacionalizar el sistema: la estrategia de Trump que podría redefinir las elecciones legislativas de 2026

Defensa de las agencias migratorias

El jefe de la policía fronteriza (CBP), Rodney Scott, destacó que el republicano ha conseguido reducir a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares en Estados Unidos.

“La CBP se pasó el año pasado reconstruyendo una frontera que había sido destruida intencionalmente”, dijo en una crítica a la política migratoria del antecesor de Trump, el demócrata Joe Biden.

“El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato”, dijo Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Y añadió: “Gracias a los recursos proporcionados por el Congreso, estamos aumentando la capacidad de detención y los vuelos de expulsión a diario. Solo en el último año, hemos llevado a cabo más de 475.000 expulsiones”.

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

¿Qué buscan los demócratas?

Las intervenciones de los legisladores demócratas estuvieron centradas en la violencia mostrada por los agentes federales en las redadas, especialmente tras la muerte de los dos manifestantes en Mineápolis.

El representante opositor Dan Goldman criticó duramente a ICE y sus “tácticas antiamericanas y sencillamente fascistas”.

La oposición demócrata exige amplias reformas en el funcionamiento del ICE, en particular el fin de las patrullas aéreas, la prohibición de que los agentes oculten su rostro y la obligación de obtener una orden judicial antes de detener a un migrante, para aprobar el proyecto de financiación de 2026 del DHS.

La Casa Blanca ha manifestado su voluntad de negociar, pero sus propuestas no satisfacen a la oposición: “Los republicanos han compartido un borrador de contrapropuesta que no incluía ningún detalle ni contenido legislativo”, afirmaron los líderes de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

El Congreso busca garantizar el acceso a la anticoncepción en todo Estados Unidos.
El Congreso busca garantizar el acceso a la anticoncepción en todo Estados Unidos. Foto: Archivo

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Getty Creativo

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Algunas personas tienen una mejor relación con el dinero.

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Nuevo salón de bodas de la Casa Blanca está en obras.

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Administración Trump tomará importante decisión sobre cambio climático

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Bebé recién nacido

Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

Ocean Drive en la ciudad de Miami.

Nueva ley de vivienda en Florida: miles de personas podrían beneficiarse

x

El FBI divulga imágenes de un sospechoso armado vinculado a la desaparición de Nancy Guthrie

Noticias Destacadas