Este martes, se vivieron tensas discusiones en el Congreso de Estados Unidos en el marco de la defensa de las políticas migratorias de Donald Trump. Las agencias migratorias de Estados Unidos argumentaron contra los representantes demócratas, que condenaron la violencia de los agentes federales.

Han sido meses en los que los agentes migratorios han estado en el ojo del huracán, luego de que en Minneápolis se evidenciaran los enfrentamientos entre agentes de ICE y los ciudadanos, a dos de los cuales les costó la vida.

La ofensiva de la agencia migratoria generó que el mismo Donald Trump reconociera que puede ser necesario adoptar un “enfoque más suave” en materia de migración. El gobierno republicano anunció algunas medidas, como la retirada de unos 700 oficiales de ICE en Minnesota.

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP) Foto: AP

No obstante, los representantes demócratas exigen cambios en la forma en la que el DHS lleva a cabo sus redadas, mientras la administración Trump anuncia que no va a dejar de deportar a migrantes, a pesar de que fue el mismo presidente de Estados Unidos quien aclaró que se enfocaría en aquellos que representan una amenaza considerable.

Defensa de las agencias migratorias

El jefe de la policía fronteriza (CBP), Rodney Scott, destacó que el republicano ha conseguido reducir a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares en Estados Unidos.

“La CBP se pasó el año pasado reconstruyendo una frontera que había sido destruida intencionalmente”, dijo en una crítica a la política migratoria del antecesor de Trump, el demócrata Joe Biden.

“El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato”, dijo Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Y añadió: “Gracias a los recursos proporcionados por el Congreso, estamos aumentando la capacidad de detención y los vuelos de expulsión a diario. Solo en el último año, hemos llevado a cabo más de 475.000 expulsiones”.

¿Qué buscan los demócratas?

Las intervenciones de los legisladores demócratas estuvieron centradas en la violencia mostrada por los agentes federales en las redadas, especialmente tras la muerte de los dos manifestantes en Mineápolis.

El representante opositor Dan Goldman criticó duramente a ICE y sus “tácticas antiamericanas y sencillamente fascistas”.

La oposición demócrata exige amplias reformas en el funcionamiento del ICE, en particular el fin de las patrullas aéreas, la prohibición de que los agentes oculten su rostro y la obligación de obtener una orden judicial antes de detener a un migrante, para aprobar el proyecto de financiación de 2026 del DHS.

La Casa Blanca ha manifestado su voluntad de negociar, pero sus propuestas no satisfacen a la oposición: “Los republicanos han compartido un borrador de contrapropuesta que no incluía ningún detalle ni contenido legislativo”, afirmaron los líderes de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

