Donald Trump vuelve a exigir cárcel para los congresistas demócratas que llamaron al Ejército a ignorar sus órdenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a exigir este domingo que los senadores y representantes demócratas que pidieron al Ejército que se negara a ejecutar cualquier tipo de orden presidencial que consideraran ilegal deberían acabar en la cárcel por delito de sedición, después de haber llegado a pedir su muerte en la horca esta semana.

El vídeo, compartido por la senadora por Michigan Elissa Slotkin, presenta al senador Mark Kelly y a los representantes Chris DeLuzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Jason Crow.

Kelly, quien sirvió en la Marina y es exastronauta, aseguró que “la administración está enfrentando a nuestros militares uniformados y a los profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses” y recordó que, según las leyes del país, “es posible rechazar las órdenes ilegales”.

La pieza hace referencia a los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por Trump para combatir la criminalidad, disputados en los tribunales, y la enormemente cuestionada actuación de las fuerzas del servicio antiinmigración del Departamento de Seguridad Nacional a la hora de efectuar lo que sus críticos consideran como detenciones ilegales de la población.

En respuesta, Trump volvió a denunciar a los protagonistas del vídeo como “traidores que indicaron a los militares que desobedecieran mis órdenes” y aseguró que “deberían estar en la cárcel ahora mismo, no paseándose por las plataformas de noticias falsas”, como describe el presidente a numerosos medios de comunicación, “tratando de explicar que lo que dijeron estaba bien”.

“No lo estaba y nunca lo estará: fue una sedición al más alto nivel y la sedición es un crimen mayor”, manifestó Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

“Lo que han dicho no se puede interpretar de otra manera”, añadió, antes de asegurar que “muchos expertos legales” coinciden con su opinión: “Estos traidores demócratas que indicaron a los militares que desobedecieran mis órdenes como presidente cometieron un crimen de graves proporciones”, insistió.

El mandatario también pidió este domingo la puesta en libertad de la oficial republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación en el estado de Colorado tras las elecciones de 2020.

Trump perdió la reelección de ese año y desde entonces se ha dedicado a denunciar que su derrota frente a Joe Biden fue consecuencia de un fraude electoral masivo, una declaración que nunca ha contado con las pruebas suficientes como para ser atendida por un tribunal.

Peters, de 70 años, fue condenada en agosto del año pasado por manipular los sistemas informáticos electorales del condado de Mesa, donde ejercía como secretaria del Gobierno local, y permitió que una persona no autorizada accediera al equipo de votación y a los registros electorales.

“Liberad a Tina Peters”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Languidece en una prisión de Colorado, vieja y agonizando, por intentar revelar el fraude electoral en las elecciones amañadas de 2020”, insistió el mandatario, que durante las últimas semanas reanudó los indultos a conservadores como el excongresista y antiguo presidente de la Cámara de Representantes del estado de Tennessee, Glen Casada, que había sido condenado por corrupción.