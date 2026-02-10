Este martes, un grupo de representantes del sector progresista del Partido Demócrata propuso una resolución legislativa para poner fin a la famosa Doctrina Monroe, la cual determinaba la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Esta resolución no tiene vigor de ley, sin embargo, pide sustituir esa política de vigilancia e intervención del país norteamericano en la región con una nueva que priorice la relación de “Nuevo Buen Vecino” para “fomentar mejores relaciones y una cooperación más profunda y eficaz”, según un documento al que tuvo acceso AFP.

La llamada Doctrina Monroe fue una propuesta del presidente James Monroe en 1823, durante su doble mandato en la Casa Blanca (1817-1825).

La propuesta ya fue debatida y archivada en 2024. Foto: Anadolu via Getty Images

Esta doctrina estableció el derecho de Estados Unidos a enfrentar las veleidades imperialistas de las potencias europeas de la época, como Gran Bretaña, Francia o Alemania, y se estructuró en cinco principios fundamentales:

No colonización: Los continentes americanos no debían ser considerados sujetos de futuras colonizaciones por potencias europeas.

Los continentes americanos no debían ser considerados sujetos de futuras colonizaciones por potencias europeas. Esferas de influencia: Se definieron dos esferas separadas: América para los americanos y Europa para los europeos.

Se definieron dos esferas separadas: América para los americanos y Europa para los europeos. No intervención europea: Cualquier intento de las monarquías europeas por extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio sería visto como una agresión a la seguridad de Estados Unidos.

Cualquier intento de las monarquías europeas por extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio sería visto como una agresión a la seguridad de Estados Unidos. No intervención estadounidense: A cambio, Estados Unidos se comprometió a no interferir en los asuntos internos europeos ni en las colonias europeas existentes en América.

Con el tiempo la Doctrina Monroe “vino a ser interpretada por muchos responsables en Estados Unidos como un mandato para interferir en los asuntos soberanos” de los países vecinos, explica el documento.

El caso más reciente de reinterpretación de esta doctrina es la del presidente Donald Trump, quien la actualizó en un documento de estrategia militar y diplomacia el año pasado y la bautizó como la “Doctrina Donroe”.

“Hace tan solo unas semanas, el gobierno llevó a cabo una operación militar ilegal en Venezuela”, declaró Nydia Velázquez, congresista demócrata, en alusión al bombardeo y captura en Caracas del entonces presidente Nicolás Maduro.

Según los congresistas demócratas la propuesta es apoyada por 18 representantes. Foto: Getty Images via AFP

El texto fue presentado en rueda de prensa por los congresistas Nydia Velázquez (Nueva York), Delia Ramírez (Illinois) y Rashida Tlaib (Michigan).

La resolución propuesta por los demócratas hace un listado de las intervenciones militares, directas o indirectas, de Estados Unidos en Latinoamérica.

Asimismo, el documento propone acabar con el embargo a Cuba, enmendar leyes que permiten al presidente de turno imponer sanciones sin control del Congreso y revisar inmediatamente cualquier tipo de ayuda bilateral si se produce un cambio de gobierno “extraconstitucional” en un país de la región.

Además de esto, los congresistas proponen la creación de una contraloría independiente en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según Nydia Velázquez la resolución es apoyada por 18 congresistas. Cabe recordar que la propuesta ya fue debatida en 2024, sin llegar a una etapa de votación.

La propuesta tiene escasas posibilidades de ser aprobada en una Cámara de Representantes que está dominada por los republicanos.