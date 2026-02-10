Mundo

¿La “Doctrina Monroe” en riesgo? Progresistas demócratas proponen resolución para ponerle fin

El presidente Donald Trump rebautizó la doctrina como “Donroe” en un documento de estrategia militar y diplomacia el año pasado.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 2:39 p. m.
La doctrina de James Monroe fue propuesta en 1823.
La doctrina de James Monroe fue propuesta en 1823. Foto: Semana / Getty Images

Este martes, un grupo de representantes del sector progresista del Partido Demócrata propuso una resolución legislativa para poner fin a la famosa Doctrina Monroe, la cual determinaba la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Esta resolución no tiene vigor de ley, sin embargo, pide sustituir esa política de vigilancia e intervención del país norteamericano en la región con una nueva que priorice la relación de “Nuevo Buen Vecino” para “fomentar mejores relaciones y una cooperación más profunda y eficaz”, según un documento al que tuvo acceso AFP.

La llamada Doctrina Monroe fue una propuesta del presidente James Monroe en 1823, durante su doble mandato en la Casa Blanca (1817-1825).

Capitolio de Estados Unidos
La propuesta ya fue debatida y archivada en 2024. Foto: Anadolu via Getty Images

Esta doctrina estableció el derecho de Estados Unidos a enfrentar las veleidades imperialistas de las potencias europeas de la época, como Gran Bretaña, Francia o Alemania, y se estructuró en cinco principios fundamentales:

Estados Unidos

El FBI divulga imágenes de un sospechoso armado vinculado a la desaparición de Nancy Guthrie

Estados Unidos

El precio de Seattle Seahawks: el campeón del Super Bowl LX sería vendido por un precio más alto del que se estimaba

Estados Unidos

Secretario de Comercio de Estados Unidos niega vínculos con Jeffrey Epstein, a pesar de documentos que probarían lo contrario

Estados Unidos

Después de 20 años de estar viviendo en EE. UU., irlandés en proceso de la Green Card se encuentra arrestado por el ICE

Estados Unidos

Una plaga invasora pone en riesgo cultivos clave en Estados Unidos

Estados Unidos

Funcionarios de agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso

Estados Unidos

Estos estados entraron en alerta por la mala calidad del aire; sus ciudadanos deberían quedarse en casa

Estados Unidos

Esta es la nueva función digital que reemplaza al pasaporte físico para abordar vuelos en Estados Unidos

  • No colonización: Los continentes americanos no debían ser considerados sujetos de futuras colonizaciones por potencias europeas.
  • Esferas de influencia: Se definieron dos esferas separadas: América para los americanos y Europa para los europeos.
  • No intervención europea: Cualquier intento de las monarquías europeas por extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio sería visto como una agresión a la seguridad de Estados Unidos.
  • No intervención estadounidense: A cambio, Estados Unidos se comprometió a no interferir en los asuntos internos europeos ni en las colonias europeas existentes en América.
Una plaga invasora pone en riesgo cultivos clave en Estados Unidos

Con el tiempo la Doctrina Monroe “vino a ser interpretada por muchos responsables en Estados Unidos como un mandato para interferir en los asuntos soberanos” de los países vecinos, explica el documento.

El caso más reciente de reinterpretación de esta doctrina es la del presidente Donald Trump, quien la actualizó en un documento de estrategia militar y diplomacia el año pasado y la bautizó como la “Doctrina Donroe”.

Hace tan solo unas semanas, el gobierno llevó a cabo una operación militar ilegal en Venezuela”, declaró Nydia Velázquez, congresista demócrata, en alusión al bombardeo y captura en Caracas del entonces presidente Nicolás Maduro.

La bandera de los Estados Unidos se ondea a las afueras de la Casa Blanca, en Washington D.C.
Según los congresistas demócratas la propuesta es apoyada por 18 representantes. Foto: Getty Images via AFP

El texto fue presentado en rueda de prensa por los congresistas Nydia Velázquez (Nueva York), Delia Ramírez (Illinois) y Rashida Tlaib (Michigan).

La resolución propuesta por los demócratas hace un listado de las intervenciones militares, directas o indirectas, de Estados Unidos en Latinoamérica.

Asimismo, el documento propone acabar con el embargo a Cuba, enmendar leyes que permiten al presidente de turno imponer sanciones sin control del Congreso y revisar inmediatamente cualquier tipo de ayuda bilateral si se produce un cambio de gobierno “extraconstitucional” en un país de la región.

Estos estados entraron en alerta por la mala calidad del aire; sus ciudadanos deberían quedarse en casa

Además de esto, los congresistas proponen la creación de una contraloría independiente en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según Nydia Velázquez la resolución es apoyada por 18 congresistas. Cabe recordar que la propuesta ya fue debatida en 2024, sin llegar a una etapa de votación.

La propuesta tiene escasas posibilidades de ser aprobada en una Cámara de Representantes que está dominada por los republicanos.

Más de Mundo

Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos

¿La “Doctrina Monroe” en riesgo? Progresistas demócratas proponen resolución para ponerle fin

x

El FBI divulga imágenes de un sospechoso armado vinculado a la desaparición de Nancy Guthrie

x

El precio de Seattle Seahawks: el campeón del Super Bowl LX sería vendido por un precio más alto del que se estimaba

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Secretario de Comercio de Estados Unidos niega vínculos con Jeffrey Epstein, a pesar de documentos que probarían lo contrario

EE.UU.

Después de 20 años de estar viviendo en EE. UU., irlandés en proceso de la Green Card se encuentra arrestado por el ICE

Una plaga invasora conocida como mosca linterna manchada se ha extendido por gran parte del noreste de Estados Unidos.

Una plaga invasora pone en riesgo cultivos clave en Estados Unidos

Orange limita cupos de detención mientras se discute la contratación de ICE.

Funcionarios de agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso

Alertas en Estados Unidos por los niveles de contaminación en tres estados.

Estos estados entraron en alerta por la mala calidad del aire; sus ciudadanos deberían quedarse en casa

X

Esta es la nueva función digital que reemplaza al pasaporte físico para abordar vuelos en Estados Unidos

x

Lamentable cifra de muertos en Nueva Jersey por ola de frío en los Estados Unidos

Noticias Destacadas