Una plaga invasora conocida como mosca linterna manchada se ha extendido por gran parte del noreste de Estados Unidos y genera preocupación entre autoridades y productores por su impacto potencial en cultivos como la vid y el manzano.

Crisis de salud pública en Estados Unidos: estado reporta un brote de sarampión que enciende las alarmas

Expansión acelerada y riesgo económico para la agricultura

La expansión de la mosca linterna manchada (Lycorma delicatula), una especie invasora originaria de Asia oriental, se ha convertido en una de las principales amenazas emergentes para la agricultura y los ecosistemas de Estados Unidos.

Desde su detección inicial en 2014 en el condado de Berks, Pensilvania, este insecto ha mostrado una notable capacidad de adaptación y dispersión.

Ha llegado a afectar al menos 14 estados del noreste y la región del Atlántico medio, lo que ha obligado a las autoridades federales y estatales a reforzar medidas de vigilancia, cuarentena y control.

La plaga se alimenta de la savia de árboles y cultivos mediante un aparato bucal especializado, debilitando las plantas y haciéndolas más vulnerables a enfermedades secundarias.

Su impacto se concentra en especies económicamente relevantes como la vid, el manzano y el arce, sectores clave para industrias como el vino, la sidra y el jarabe de arce.

Las autoridades han desarrollado un plan estratégico que incluye cuarentenas regionales, monitoreo intensivo para controlar la expansión de la plaga Foto: Getty Images

Medidas que evitarán pérdidas mayores pérdidas económicas

Las autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) han advertido que, sin medidas de control, las pérdidas económicas podrían superar los 500 millones de dólares anuales,

Además, puede generar alteraciones en los ecosistemas urbanos y rurales debido a la proliferación de mohos y cambios en las cadenas alimentarias.

La llegada del insecto al país se atribuye a importaciones comerciales desde Asia, con huevos detectados en materiales transportados, como piedra o maquinaria.

Una de las características que más preocupa a los expertos es su capacidad para depositar huevos en superficies no vegetales, como vehículos o equipos industriales, lo que facilita su dispersión a largas distancias y complica las estrategias de contención.

A esto se suma su resistencia a climas fríos, lo que le ha permitido sobrevivir a inviernos severos y colonizar nuevos territorios con rapidez.

Las autoridades han desarrollado un plan estratégico que incluye cuarentenas regionales, monitoreo intensivo, campañas de concienciación pública y el uso controlado de insecticidas.

Por otra parte,se puede promover la eliminación de especies hospedadoras como el Ailanthus altissima, también invasora.

Sin embargo, el USDA reconoce que la erradicación total es improbable en el corto plazo, por lo que las políticas actuales se centran en mitigar los daños y frenar la expansión hacia otras regiones agrícolas del país, incluido el Medio Oeste.

Nueva epidemia en Estados Unidos: Carolina del Sur está en alerta, luego de que se registraron 50 casos nuevos en menos de una semana

En este contexto, la mosca linterna manchada se perfila como un caso emblemático del impacto de las especies invasoras en la seguridad alimentaria y los ecosistemas.

Un caso más que evidencia los riesgos asociados al comercio global y la necesidad de estrategias coordinadas entre autoridades, productores y ciudadanía para contener amenazas biológicas de gran escala.