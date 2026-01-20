Nueva epidemia en Estados Unidos: Carolina del Sur está en alerta, luego de que se registraron 50 casos nuevos en menos de una semana

A pesar de que la enfermedad tiene vacuna, la preocupación en Estados Unidos existe debido a que en estados como Carolina del Sur el aumento de casos fue del 30%.

Las autoridades de Carolina del Sur reportan más de 600 casos de sarampión, lo que califica el brote en la categoría de epidemia. El viernes se reportaban 558 contagiados, lo que significaría que en menos de una semana se enfermaron más de 50 personas.

La alerta viene desde 2025

Estados Unidos registró más de 2.200 casos de sarampión en 44 estados y se murieron al menos 3 personas. Se confirmó que los fallecidos no estaban vacunados.

El Departamento de Salud aseguró que la mayoría de infectados no tenían vacunas contra el virus y fueron detectados principalmente en escuelas primarias, secundarias, preparatorias y dos universidades.

Se le atribuye culpa a Robert F. Kennedy Jr., que siendo el secretario de Salud de Estados Unidos es escéptico a las vacunas y, según la opinión pública, incide en el temor a ellas.

Desde el año 2000 se consideraba la enfermedad eliminada de Estados Unidos

Niña recibiendo vacuna. Foto: Getty Images

El riesgo en Estados Unidos había sido controlado desde principios de milenio, luego de que se reportaran vacunas masivas.

“EE. UU. eliminó el sarampión”, así había sido considerada en el año 2000; sin embargo, está en riesgo de ser abolida esa afirmación tras las altas tasas en los contagios.

Causas y síntomas del sarampión

Este virus se transmite por el aire, por moléculas que se propagan al toser, estornudar o hablar, y se puede contagiar a una persona hasta 2 horas después de que una persona infectada haya dejado el virus en un lugar cerrado.

Según la OMS, la vacunación tiene una relación directa con los números de casos; cuando se disminuye la cantidad de vacunaciones, aumentan los contagiados.

Esta enfermedad comienza con una fiebre alta; por lo general es superior a los 38,5 °C, genera tos, secreción nasal y ojos rojos en los primeros días. Genera puntos blancos en la boca antes del sarpullido.

Los sarpullidos rojos son característicos de esta enfermedad, ya que se extienden por todo el cuerpo del infectado, bajando hasta las extremidades.

Niño enfermo con sarpullidos rojos del sarampión. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar contagiarse?

La vacunación que se llama MMR previene el sarampión y, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dos dosis de la vacuna pueden proteger al menos en un 97%.

Además de alejarse de las personas que pueden tener los síntomas, es clave el uso de tapabocas y la ventilación en sitios cerrados.