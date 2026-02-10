Estados Unidos

Estos estados entraron en alerta por la mala calidad del aire; sus ciudadanos deberían quedarse en casa

Son tres los estados que se encuentran bajo esta preocupación.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

10 de febrero de 2026, 12:35 p. m.
Alertas en Estados Unidos por los niveles de contaminación en tres estados.
Alertas en Estados Unidos por los niveles de contaminación en tres estados. Foto: Sun-Times

En días recientes, miles de residentes en varios estados de Estados Unidos fueron instados a permanecer en sus hogares tras un deterioro significativo de la calidad del aire, una situación que las autoridades sanitarias han catalogado como peligrosa para la salud pública. Los avisos se activaron en múltiples regiones luego de que los niveles de contaminación superaran los umbrales considerados seguros por las agencias ambientales.

Las advertencias de salud pidieron a las personas limitar su exposición al aire exterior, especialmente durante horas pico de contaminación, que son en la mañana y pasadas las 20:00 h. Las recomendaciones apuntaron con especial énfasis a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, quienes son más susceptibles a efectos adversos.

La contaminación en Estados Unidos tiene en alerta a tres estados.
La contaminación en Estados Unidos tiene en alerta a tres estados. Foto: Getty Images

Los estados afectados por esta situación son Alaska, Pensilvania y Alabama, con especial énfasis en los territorios de Fairbanks, Liberty-Clairton, el valle de Susquehanna, Decatur y Cullman.

La mala calidad del aire que motivó estas alertas se debe principalmente a la acumulación de partículas contaminantes finas (PM2.5) en la atmósfera. Estas partículas microscópicas pueden penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo, elevando el riesgo de problemas respiratorios, ataques de asma, enfermedades cardiovasculares e incluso efectos neurológicos a largo plazo, según expertos en salud ambiental.

Estados Unidos

El precio de Seattle Seahawks: el campeón del Super Bowl LX sería vendido por un precio más alto del que se estimaba

Estados Unidos

Secretario de Comercio de Estados Unidos niega vínculos con Jeffrey Epstein, a pesar de documentos que probarían lo contrario

Estados Unidos

Después de 20 años de estar viviendo en EE. UU., irlandés en proceso de la Green Card se encuentra arrestado por el ICE

Estados Unidos

Una plaga invasora pone en riesgo cultivos clave en Estados Unidos

Estados Unidos

Funcionarios de agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso

Estados Unidos

Esta es la nueva función digital que reemplaza al pasaporte físico para abordar vuelos en Estados Unidos

Estados Unidos

Lamentable cifra de muertos en Nueva Jersey por ola de frío en los Estados Unidos

Vehículos

¿Los carros eléctricos mejoran la calidad del aire? Estudio dejó al descubierto la verdad

Noticias Estados Unidos

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

Vehículos

El impacto de los carros híbridos y eléctricos en la salud pública: ¿cómo ayudan a combatir las enfermedades respiratorias?

Peligro en Hawái: condiciones climáticas afectarían seriamente a turistas y residentes

Este tipo de condiciones no son aisladas ni raras: las autoridades ambientales estadounidenses monitorean regularmente la calidad del aire a través del Índice de Calidad del Aire (AQI), que clasifica la contaminación en categorías desde “buena” hasta “peligrosa” según la presencia de contaminantes como el ozono y las partículas finas.

Cuando los niveles de PM2.5 o de otros contaminantes sobrepasan ciertos umbrales, se emiten alertas sanitarias recomendando medidas de protección pública. En este caso, la notificación fue una alerta naranja, lo cual implica que se requieren cuidados, tomar medidas cautelares autónomas y la restricción de actividades públicas a ciertas horas.

Estas alertas han ocurrido con mayor frecuencia en lo que va de la temporada invernal, vinculadas a diversas causas como incendios forestales, transporte urbano denso y condiciones meteorológicas adversas que atrapan contaminantes en capas bajas de la atmósfera.

La vejez del parque automotor es una de las principales causas de contaminación y de enfermedades respiratorias.
El parque automotor es una de las principales causas de contaminación y de enfermedades respiratorias en Estados Unidos. Foto: Getty / Montaje Semana

Durante episodios similares en el mes pasado, diversas ciudades y regiones también experimentaron advertencias de calidad del aire, donde las autoridades recomendaron evitar esfuerzos físicos al aire libre, permanecer en espacios cerrados y, en algunos casos, usar mascarillas protectoras incluso dentro de los hogares si hay filtración de humo o contaminación significativa.

Los especialistas recuerdan que las partículas PM2.5 han sido asociadas con efectos crónicos y letales cuando se exponen a niveles elevados por periodos prolongados, algo que un estudio reciente señaló al vincular esta forma de contaminación con decenas de miles de muertes anuales en el país.

La mala calidad del aire en Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. Según informes de organizaciones como la ‘American Lung Association’, cientos de millones de personas viven en áreas donde el aire supera estándares federales de calidad, con causas que incluyen emisiones de vehículos, industrias, quema de biomasa, incendios forestales y condiciones meteorológicas adversas.

Más de Estados Unidos

x

El precio de Seattle Seahawks: el campeón del Super Bowl LX sería vendido por un precio más alto del que se estimaba

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Secretario de Comercio de Estados Unidos niega vínculos con Jeffrey Epstein, a pesar de documentos que probarían lo contrario

EE.UU.

Después de 20 años de estar viviendo en EE. UU., irlandés en proceso de la Green Card se encuentra arrestado por el ICE

Una plaga invasora conocida como mosca linterna manchada se ha extendido por gran parte del noreste de Estados Unidos.

Una plaga invasora pone en riesgo cultivos clave en Estados Unidos

Orange limita cupos de detención mientras se discute la contratación de ICE.

Funcionarios de agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso

Alertas en Estados Unidos por los niveles de contaminación en tres estados.

Estos estados entraron en alerta por la mala calidad del aire; sus ciudadanos deberían quedarse en casa

Esta es la nueva función digital que reemplaza al pasaporte físico para abordar vuelos en Estados Unidos

x

Lamentable cifra de muertos en Nueva Jersey por ola de frío en los Estados Unidos

carta escrita por una niña colombiana detenida por ICE en Estados Unidos, donde describe el impacto emocional del encierro migratorio.

El infierno de una niña colombiana detenida por ICE: su carta conmueve a miles

Hasta antes de julio de 2020, Epstein era el único que había sido encarcelado por los delitos que se le imputaron, pero todo cambió con la detención de la prometida del financiero, Ghislaine Maxwell.

Escándalo en la industria musical: la famosa cantante Chappell Roan se retira de su agencia de talentos por caso Epstein

Noticias Destacadas