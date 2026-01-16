Se activa una alerta en ciertas ubicaciones de los Estados Unidos por la presencia elevada de partículas PM2.5 en el aire, por lo que se recomienda aguardar en casa, evitando salir al aire libre para reducir la exposición.

Según la información presentada por el medio de comunicación Infobae, las comunidades de California y Oregón fueron alertadas en la madrugada del 15 de enero.

De conformidad con el monitoreo realizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), entre los territorios afectados están Fresno, La Pine y Lakeview.

En estas ubicaciones, las mediciones arrojaron que la presencia de estas partículas se posicionaba en la categoría “Unhealthy”, siendo peligrosa para la población en general.

La forma en que se categoriza la calidad del aire se hace a través de la escala AQI, un puntaje entre 101 y 150 puede ser peligroso para grupos poblacionales sensibles, como lo son niños, adultos mayores o personas que tengan preexistencia de enfermedades respiratorias.

Un puntaje por encima de 150 ya es considerado riesgoso para la población en general.

Según fuentes oficiales, “cuando se expone a estos niveles de partículas pequeñas, las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares y los adultos mayores corren mayor riesgo de visitas a salas de emergencia o, en algunos casos, muerte”.

Siendo, por consiguiente, un problema que puede resultar preocupante para las personas que residen en los lugares donde se halló presencia elevada de estos elementos.

La información suministrada indica que en Fresno la medición fue de 152, en Lakeview de 153, y la más preocupante, la de La Pine con 184.

Las partículas PM2.5 al ser tan pequeñas, estarían midiendo cerca de 2,5 micrómetros y pueden adentrarse en los pulmones, causando de ese modo complicaciones médicas.

Según lo que presenta Infobae, otras localidades estarían presentando niveles altos, aunque no tan peligrosos generalmente, sí para los grupos sensibles.

En Bakersfield, la medición arrojó un resultado de 147, muy cercano al límite de ser considerado “no saludable”, en Visalia de 133 y en Willits de 130.

Hay que recordar que este tipo de alertas ya se han activado anteriormente. En vísperas de la celebración de Año Nuevo, se activó en zonas de California y este año también se han encendido las alarmas por la misma situación.

Se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales acerca de esta situación, evitando a toda costa una exposición que pueda poner en riesgo su salud.