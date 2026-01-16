Estados Unidos

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

Se encienden alertas por presencia elevada de partículas PM2.5 en el aire; podría ser muy peligroso para la salud.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

16 de enero de 2026, 2:55 p. m.
Un puntaje por encima de 150 ya es considerado riesgoso para la población en general.
Un puntaje por encima de 150 ya es considerado riesgoso para la población en general. Foto: Getty Images/iStockphoto.

Se activa una alerta en ciertas ubicaciones de los Estados Unidos por la presencia elevada de partículas PM2.5 en el aire, por lo que se recomienda aguardar en casa, evitando salir al aire libre para reducir la exposición.

Según la información presentada por el medio de comunicación Infobae, las comunidades de California y Oregón fueron alertadas en la madrugada del 15 de enero.

uso obligatorio del tapabocas
Aire contaminado en Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

De conformidad con el monitoreo realizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), entre los territorios afectados están Fresno, La Pine y Lakeview.

En estas ubicaciones, las mediciones arrojaron que la presencia de estas partículas se posicionaba en la categoría “Unhealthy”, siendo peligrosa para la población en general.

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

La forma en que se categoriza la calidad del aire se hace a través de la escala AQI, un puntaje entre 101 y 150 puede ser peligroso para grupos poblacionales sensibles, como lo son niños, adultos mayores o personas que tengan preexistencia de enfermedades respiratorias.

Un puntaje por encima de 150 ya es considerado riesgoso para la población en general.

Según fuentes oficiales, “cuando se expone a estos niveles de partículas pequeñas, las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares y los adultos mayores corren mayor riesgo de visitas a salas de emergencia o, en algunos casos, muerte”.

Siendo, por consiguiente, un problema que puede resultar preocupante para las personas que residen en los lugares donde se halló presencia elevada de estos elementos.

La información suministrada indica que en Fresno la medición fue de 152, en Lakeview de 153, y la más preocupante, la de La Pine con 184.

Las partículas PM2.5 al ser tan pequeñas, estarían midiendo cerca de 2,5 micrómetros y pueden adentrarse en los pulmones, causando de ese modo complicaciones médicas.

Según lo que presenta Infobae, otras localidades estarían presentando niveles altos, aunque no tan peligrosos generalmente, sí para los grupos sensibles.

En Bakersfield, la medición arrojó un resultado de 147, muy cercano al límite de ser considerado “no saludable”, en Visalia de 133 y en Willits de 130.

La contaminación en el aire produciría enfermedades mentales, según estudio.
Partículas diminutas en el aire pueden causar la muerte. Foto: Getty Images

Hay que recordar que este tipo de alertas ya se han activado anteriormente. En vísperas de la celebración de Año Nuevo, se activó en zonas de California y este año también se han encendido las alarmas por la misma situación.

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

Se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales acerca de esta situación, evitando a toda costa una exposición que pueda poner en riesgo su salud.

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

Noticias Destacadas