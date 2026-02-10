Estados Unidos

Funcionarios de agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso

En medio de las crecientes tensiones por la polémica generada por los actos violentos perpetrados por agentes migratorios, altos funcionarios de las agencias de migración comparecen ante el Congreso.

10 de febrero de 2026, 12:38 p. m.
Agentes de inmigración ante el Congreso.
Agentes de inmigración ante el Congreso. Foto: Getty Images

Los funcionarios responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso este martes 10 de febrero, después de que la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis desatara una ola de protestas contra la campaña de expulsiones ordenada por Donald Trump.

Nicole Renne Good y Alex Pretti fueron las dos personas que murieron a manos de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Congreso de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Estas muertes provocaron un malestar en la población de Estados Unidos, lo que condujo a que personas salieran a manifestarse en contra de las acciones violentas perpetradas por el ICE.

En medio de la indignación que causaron esas muertes, Trump reconoció que tal vez sea necesario adoptar un “enfoque más suave” en materia de migración, pese a que su Gobierno es caracterizado por el impulso de medidas migratorias fuertes que han sido ampliamente criticadas por su severidad.

El gobierno norteamericano anunció recientemente la retirada de 700 agentes migratorios en Minneapolis. Aunque esto también ha calmado un poco los ánimos en el territorio estadounidense, la situación sigue lejos de resolverse, pues los demócratas exigen cambios en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva a cabo sus redadas, mientras que la administración de Donald Trump se mantiene firme en cumplir su promesa de deportar a los migrantes en situación irregular.

El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato”, dijo Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Gracias a los recursos proporcionados por el Congreso, estamos aumentando la capacidad de detención y los vuelos de expulsión a diario. Solo en el último año, hemos llevado a cabo más de 475.000 expulsiones”, añadió.

Indignación por acciones del ICE. Foto: San Francisco Chronicle via Gett

Junto a Lyons hicieron las respectivas declaraciones Rodney Scott, director del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, y Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Estas comparecencias se dan en medio de la negociación que se ha llevado a cabo entre republicanos y demócratas para la financiación del DHS, el cual es el único punto pendiente en el acuerdo de financiación alcanzado entre ambos partidos la semana pasada, que permitió poner fin a tres días de cierre parcial del gobierno federal.

En algunos casos se han detectado estrategias para realizar redadas migratorias que pueden estar sujetas a críticas. En algún momento se vio cómo agentes del ICE utilizaban ropa de civil, dejando de lado su indumentaria de dotación con el fin de no levantar sospecha. Esto puede generar un debate en torno a la legitimidad de este tipo de acciones en medio de un operativo.

Las palabras de Melania Trump refiriéndose a la situación de Minnesota: “Estoy en contra de la violencia”

La primera dama de Estados Unidos se pronunció referente a lo que ha estado pasando en Minneapolis, diciendo: “necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, indicando del mismo modo que se encontraba en contra de la violencia: “así que, por favor, si van a protestar, háganlo de manera pacífica”.

*Con información de AFP.

