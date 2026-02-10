Estados Unidos ha tenido que experimentar una temporada de fenómenos meteorológicos que han dejado impactadas zonas importantes del territorio nacional.

El frío ha sido uno de los factores más críticos y ha provocado la muerte de una cantidad significativa de personas en el territorio de Estados Unidos.

De acuerdo con la información presentada por el medio de comunicación Infobae, las víctimas fatales en Nueva Jersey han sido 17, hasta lo registrado el pasado viernes.

Bajas temperaturas en Estados Unidos. Foto: Getty Images

El fin de semana que acaba de pasar las temperaturas también bajaron drásticamente y fueron potencialmente peligrosas, así lo declaró el Departamento de Salud de este estado.

Las diferentes entidades trabajan por obtener los datos relacionados con este fenómeno del fin de semana y poder cuantificar los estragos que dejó su paso.

Cuando hay presencia de bajas temperaturas, los riesgos para la salud aumentan considerablemente. Particularmente, hay un riesgo muy alto de hipotermia, condición que se presenta cuando el cuerpo humano pierde calor más rápido de lo que es capaz de producirlo.

Según Infobae, entre las personas que perdieron la vida se encuentra un hombre de 65 años que se encontraba limpiando la nieve.

Hay que recordar que con el paso de la tormenta Fern por Estados Unidos las afectaciones llegaron a niveles importantes, dejando a personas sin suministro eléctrico y provocando una afectación aérea significativa, considerada la peor desde la pandemia del covid-19.

Se estima que el frente frío que ha azotado a Estados Unidos vaya abandonando gradualmente la región. Sin embargo, hay que tener precauciones dadas las condiciones extremas que ya se han presentado previamente.

Janis Broom quita la nieve de su camino de entrada el lunes 17 de febrero de 2025, Brattleboro, Vermont, después de una tormenta invernal el domingo. Foto: AP

Por su parte, el alcalde de Nueva York, para poder hacerle frente a la contingencia a raíz de estos fenómenos, el pasado domingo anunció la apertura de 60 plazas en albergues y también la apertura de un centro de calentamiento.

También el mandatario neoyorquino ha hecho un importante despliegue de unidades de calentamiento que cuentan con personal capacitado para atender a las personas que así lo requieran.

Se espera que en los próximos días las bajas temperaturas desaparezcan; sin embargo, es importante extremar cuidados hasta que las alertas desaparezcan completamente.

El pasado fin de semana, Nueva York superó las bajas temperaturas de la Antártida: se registró una temperatura de -16 °C, con una sensación térmica de -26 °C, mientras que en la estación McMurdo de Estados Unidos, ubicada en la Antártida, la temperatura fue de -6 °C, es decir, que la diferencia alcanzaba los -10 °C.

Aunque estos datos son estremecedores por su naturaleza extrema, en otras zonas del país norteamericano la sensación térmica llegó hasta -40 °C.

Dadas estas condiciones extremas, en Hawái se tuvieron que emitir alertas por el riesgo de inundaciones y de fuertes vientos que podrían afectar seriamente. Según lo que se indicaba de este fenómeno, las olas podrían llegar a medir hasta 4,5 metros de altura y ráfagas de viento de hasta casi 100 kilómetros por hora.