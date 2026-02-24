“Nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla”: Andrés Pastrana se defiende tras carta donde le piden explicaciones sobre Jeffrey Epstein

El fantasma de Jeffrey Epstein, el reconocido empresario, financiero y pedófilo señalado de liderar una red internacional de explotación de mujeres y niñas, sigue persiguiendo al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.

En esta oportunidad, el líder político respondió nuevamente por sus supuestos vínculos con Epstein porque un grupo de mujeres académicas, periodistas e investigadoras colombianas solicitaron públicamente, a través de una carta, que se rompiera el silencio y “el veto” sobre la supuesta información que se tiene sobre el líder conservador.

“Anotaciones a una queja”, escribió Pastrana en redes sociales y se defendió.

“Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas”, dijo.

Agregó: “Tanto a mi esposa, Nohra Puyana, mis hijas y nietas como a la opinión pública, les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dicen mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla. La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de Estado”.

Epstein con tres jóvenes. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. UU.

“¿Qué respuestas más allá de estos hechos comprobados —por los registros de vuelo y otros medios— les resultan inaceptables a las periodistas cuando sindican hoy de censura a sus medios y de complicidad conmigo a este gobierno enemigo?”, preguntó.

El grupo de mujeres manifestó que “las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación”.

Archivos de Epstein revelan mención a Andrés Pastrana en entrevista clave de Ghislaine Maxwell. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Departament of Justice)

Según ellas, “fenómenos como el abuso sexual de menores y la trata de personas perviven por la indiferencia social, la falta de escrutinio público y la ineficacia de los organismos del Estado que perpetúan la impunidad. Los crímenes cometidos por Epstein y Maxwell y su amplia red de cómplices entre las élites sociales, políticas, financieras e intelectuales del mundo deben ser objeto de exposición, investigación, análisis profundo y sanción si es del caso”.

Expresidente Andrés Pastrana. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Recordaron que en Colombia se abusa sexualmente de más de 50 menores de edad al día. “Somos un foco regional de explotación sexual y trata de personas y en los últimos cinco años se han registrado más de 100.000 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”, añadieron.

Remataron: “Exigimos que se rompa el pacto de silencio sobre las menciones de Andrés Pastrana en los archivos Epstein”.