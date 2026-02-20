Otros escándalos del expríncipe Andrés, relacionados con Jeffrey Epstein; se habla de traición en su cargo de representante comercial

El expríncipe Andrés fue arrestado el pasado jueves 19 de febrero, día de su cumpleaños número 66, por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, señaló la policía local de Thames Valley, responsable de la zona de Windsor, donde vivía hasta hace muy poco.

La policía local de Thames Valley, donde se encuentra la residencia Royal Lodge, confirmó en un comunicado la detención del hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

Previamente dijo estar estudiando informaciones según las cuales Andrés habría entregado información potencialmente confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, en la época en que fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional (2001-2011).

El expríncipe Andrés de Inglaterra fue puesto en libertad

La policía británica informó ese mismo día que el expríncipe Andrés fue puesto en libertad “bajo investigación” luego de su arresto por sospechas de conducta indebida cuando ejerció como representante comercial, una consecuencia del caso Epstein.

“Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron”, afirmó la policía local de Thames Valley en un comunicado que parece hacer referencia a su residencia en una finca que pertenece al rey Carlos III, en Sandringham.

Rey Carlos III, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein Foto: Getty Images

En horas de la noche (hora Inglaterra), la cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un carro.

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, hizo que el rey Carlos III, expresara que “la justicia debe seguir su curso”, y por esto, el caso de su hermano tendrá una investigación profunda.

Las acusaciones, más allá del escándalo sexual

Sumado al tema íntimo de lo relacionado con Jeffrey Epstein, se encontraron algunos correos (algunos confidenciales) en los que el expríncipe Andrés de Inglaterra le daba información al mismo Epstein.

Entre estos, se encontró uno en el que Jeffrey Epstein le pedía a Andrés los detalles de un viaje próximo a Asia. El expríncipe, en respuesta, le compartió al empresario un itinerario breve y le detalló que en su plan de viaje había destinos como Vietnam, Singapur y Hong Kong.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Se conoció que luego de terminar dicho viaje, el expríncipe habría reenviado “informes de visitas” a Epstein, los cuales habrían sido enviados a Andrés por su entonces asesor especial, Amit Patel.

Además de esto, también existe otro correo con fecha de diciembre del año 2010, en el que el expríncipe le envió a jeffrey Epstein un “informe confidencial”, en el que hablaba de oportunidades de inversión que estaban relacionadas con la reconstrucción de la provincia de Helmand en Afganistán, en donde operaban soldados británicos en ese momento, según muestran documentos del Departamento de Justicia.

En dicho correo, el expríncipe Andrés le dijo a Epstein que estaría “muy interesado en tus comentarios, opiniones o ideas sobre a quién más podría mostrar esto de manera útil para atraer interés”.

Por último, en otro correo pero del año 2009, el expríncipe le dijo a Epstein que compartió en París unos días con una “interesante familia estadounidense de banqueros que busca ayuda en Medio Oriente; una breca de cobertura geográfica”, y esto obtuvo respuesta del empresario: “¿En qué país de Medio Oriente eres más fuerte?“.

Según se informa en un documento de condiciones de nombramiento público por el Parlamento Británico en 2023, los enviados comerciales (expríncipe Andrés) no son funcionarios públicos en el Reino Unido, pero este cargo sí implica tener un “deber de confidencialidad respecto a la información recibida”.

Según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la corona), esta mala práctica en el ejercicio podría conllevar una pena máxima de cadena perpetua.