Tribunal emitirá “sentencia anticipada” en la demanda que pide anular el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

SEMANA conoció en exclusiva el auto de cuatro páginas, firmado por el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Manuel Lasso Lozano, frente a la demanda que pide la nulidad del nombramiento de Laura Sarabia como embajadora de Colombia en Reino Unido.

En el documento, el magistrado ponente señala que al ser el “único expediente vigente relacionado con la nulidad del decreto” mediante el cual se realizó el nombramiento de Laura Sarabia, se cumple con los requisitos para “dictar sentencia anticipada”.

“Córrase traslado a las partes por el término de 10 días para que presenten, por escrito, sus alegatos de conclusión; dentro del mismo término, el señor agente del Ministerio Público podrá rendir concepto”, precisa la decisión del magistrado ponente.

En el estudio de esta demanda, tanto la Presidencia como el Ministerio de Relaciones Internacionales ya allegaron sus pruebas documentales con todo lo relacionado de la designación de Laura Camila Sarabia Torres en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, código 0036, grado 25, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Igualmente, la embajadora allegó el formato único de su hoja de vida, diplomas de título profesional y de posgrado, certificación “que acredita su experiencia como ministra de Relaciones Exteriores”. Así como la certificación ME Academy - America International Extraminations del 27 de enero de 2024, nivel B1.

La demanda contra el nombramiento

En la demanda, presentada por Carlos Alfaro Fonseca, se indica que Sarabia no cuenta con los requisitos para dicho cargo, aseverando que nunca presentó un certificado de manejo del idioma inglés ni cuenta con un título de posgrado.

“El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una jurisdicción donde la comunicación y negociación del jefe de misión, sin intérpretes, requiere la fluidez en inglés, y su nombramiento sin este requisito viola la normativa, que busca garantizar la idoneidad y el buen servicio de la función diplomática y de conformidad con lo dispuesto por la ley”, enfatiza la demanda de nulidad.

Finalmente, se manifiesta que Laura Sarabia, pese a los cargos que ha ocupado en el presente Gobierno, siendo incluso canciller, no pertenece a la carrera diplomática y/o consular. “No cuenta con experiencia profesional relacionada para ser embajadora extraordinaria y plenipotenciaria”, indica el auto.

Laura Sarabia, en la actualidad, enfrenta una indagación en la Fiscalía General por presuntamente haber tenido conocimiento en la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, quien laboraba en su vivienda como niñera. Estos hechos se presentaron en enero de 2023.