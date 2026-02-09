Confidenciales

“Laura Sarabia, desde el día en que llegó, me puso el ojo”: así sacaron a la ex primera dama Ana Milena Muñoz de la embajada en Egipto

La esposa de César Gaviria narró en SEMANA lo que vivió como funcionaria diplomática del gobierno de Gustavo Petro.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 11:59 a. m.
Ana Milena Muñoz y Laura Sarabia
Ana Milena Muñoz y Laura Sarabia Foto: Fotomontaje SEMANA

En entrevista con el periodista de SEMANA Francisco Argüello, la ex primera dama Ana Milena Muñoz de Gaviria habló, por primera vez en muchos años, del poder, del gobierno y de su trabajo en la diplomacia.

La esposa de César Gaviria fue por muchos años la embajadora de Colombia en Egipto. Según narró, tenía a su cargo ese país, y su misión “era concurrente en Omán, Arabia Saudita, Palestina, Libia, Sudán, entre otros. No era una tarea fácil. Al principio me concentré en Egipto y luego presenté credenciales en Arabia Saudita. Visité solo Arabia Saudita y Omán; hubiera querido ir a otros países, pero a veces no me dejaban. En otras ocasiones, las circunstancias no me lo permitieron. En Sudán, por ejemplo, traté de ir tres veces, pero siempre había un problema: un golpe de Estado, una guerra. En Egipto me dediqué a varias cosas”.

Ana Milena Muñoz habla con SEMANA

Muñoz narró la dificultad de trabajar con el gobierno de Gustavo Petro y cómo, luego de concretar acuerdos en beneficio del país, tardaban en ejecutarse, pues en los ministerios nada funcionaba rápido.

La ex primera dama también contó cómo llegó ese trabajo a su fin. “Laura Sarabia estuvo poco tiempo y desde el día en que llegó me puso el ojo”, aseguró.

A la pregunta de quién la llamó para decirle que no iba más en ese puesto, Ana Milena Muñoz contestó: “Laura Sarabia. Primero me llamó el jefe de gabinete para informarme. Yo le dije: ‘Que me llame Laura, es que tampoco’. Y ahí se dio el proceso. Entiendo que los cargos no son para toda la vida; nada es eterno en el mundo, como decía Darío Gómez. Al final, Laura me llamó, la saludé, le expliqué lo que estaba haciendo en Sudán y procedió a informarme”.

