Suscribirse

Tecnología

La forma segura de ver videos de YouTube en el celular sin estar en la aplicación y sin anuncios

Una opción segura permite mantener YouTube activo mientras se usan otras apps.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 12:24 a. m.
Nuevas funciones permiten usar YouTube en segundo plano sin riesgos.
Una alternativa gratuita facilita escuchar videos sin abrir la app oficial. | Foto: NurPhoto via Getty Images

YouTube es una de las plataformas más utilizadas en los celulares, pero muchas de sus funciones avanzadas como seguir escuchando un video mientras se usan otras aplicaciones siguen reservadas para quienes pagan una suscripción, sin embargo, existen alternativas sencillas, legales y disponibles en tiendas oficiales que permiten mantener el contenido activo en segundo plano sin recurrir a métodos riesgosos ni invasivos.

Navegadores que permiten reproducir en segundo plano

Una de las formas más prácticas para mantener un video activo sin permanecer dentro de la aplicación consiste en usar navegadores móviles que ofrecen herramientas adicionales.

Aunque requieren instalación, funcionan igual que cualquier navegador tradicional y no representan un riesgo para los datos del usuario.

Entre las alternativas más populares se encuentran Brave, Firefox y Vivaldi, todas disponibles tanto en la Play Store como en la App Store.

Una función de Brave permite reproducir videos de YouTube en segundo plano sin pagar suscripción.
Varias alternativas como Brave, Firefox y Vivaldi ofrecen herramientas para mantener el video activo con total seguridad. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Cada una incorpora funciones propias que facilitan la reproducción continua:

  • Brave permite poner los videos en una pequeña ventana flotante, útil para realizar otras tareas mientras la imagen sigue visible.
  • Firefox incluye bloqueadores de publicidad que reducen interrupciones.
  • Vivaldi elimina anuncios y da prioridad a una navegación más fluida.
Contexto: YouTube permitirá personalizar las recomendaciones: el cambio que promete acabar con los videos no deseados

Cómo utilizarlos para ver YouTube en segundo plano

Aunque YouTube cuenta con su propia aplicación oficial, estos navegadores funcionan como si el usuario abriera la versión web desde un computador. El truco consiste en ingresar directamente a m.youtube.com, la versión móvil del sitio, y reproducir el contenido desde allí.

Utiliza aplicaciones confiables o servicios en línea para descargar videos de YouTube al celular en diferentes formatos y calidades.
La clave está en ingresar a m.youtube.com. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En el caso de Brave, es necesario activar la reproducción continua, esta opción se encuentra en el menú de configuración, dentro del apartado de Multimedia, donde se habilita la función que permite mantener el video activo incluso cuando la pantalla del celular se apaga o se abre otra aplicación.

Estas alternativas se han convertido en una solución accesible para quienes desean escuchar música, seguir un pódcast o reproducir tutoriales sin dejar de usar su dispositivo con normalidad, todo sin pagar una suscripción y sin comprometer su seguridad digital.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estas son las fechas oficiales del cierre de colegios en Estados Unidos para diciembre del 2025

2. Caen cinco individuos que eran el terror en el robo de motos en Barranquilla y Soledad: hay varios vehículos recuperados

3. Pico y placa para vehículos foráneos: discrepancia entre alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca se abordará este miércoles

4. Tatiana Franko, de ‘Vos Podés’, se sinceró sobre la difícil situación que atravesó: “Se acaban las dos cosas”

5. La tabla de posiciones de la Premier League: liderato del Arsenal, tiembla y City celebra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

YouTubeCelularesAnuncios

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.