Adiós a las interrupciones: YouTube quitará anuncios en momentos clave para mejorar la experiencia en vivo

YouTube ha implementado una nueva función orientada a mejorar la interacción en sus transmisiones en directo. Esta herramienta identifica automáticamente cuándo la participación en el chat alcanza su punto máximo y, en ese momento, desactiva los anuncios para evitar interrupciones en la conversación.

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La plataforma ha presentado varias novedades diseñadas para optimizar la experiencia tanto de los creadores como de los espectadores durante los directos en YouTube Live, con el objetivo de fortalecer la conexión entre las comunidades en tiempo real.

En este sentido, la nueva función permite que, al detectar un alto nivel de actividad en el chat, los anuncios se suspendan automáticamente para todos los usuarios. Con ello, se busca preservar la “energía colectiva” que se genera en estos espacios, evitando que la dinámica del directo se vea afectada por pausas publicitarias.

Según ha detallado la compañía en su blog oficial, esta característica solo estará disponible en canales que tengan activados los anuncios automáticos y se activará cuando el sistema detecte picos significativos de interacción.

YouTube es una de las aplicaciones de 'streaming' más utilizadas actualmente. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque esta medida introduce una excepción en la estrategia publicitaria de la plataforma —especialmente frente a formatos como los anuncios de 30 segundos no omitibles—, su aplicación será puntual y enfocada en momentos clave del directo.

Además, YouTube ofrecerá ventanas sin anuncios como incentivo para los usuarios que apoyen a los creadores durante las transmisiones, ya sea mediante Super Chat, Super Stickers o regalos. Estas pausas sin publicidad se activarán automáticamente tras la compra, evitando interrumpir la experiencia.

YouTube está implementando nuevas funcionalidades en su plataforma Foto: AP

Por otra parte, la compañía también ha ampliado las opciones para enviar regalos virtuales desde smartphones durante transmisiones horizontales, una función que hasta ahora se centraba principalmente en formatos verticales. Actualmente, esta opción está disponible en países como Canadá, Corea, Indonesia, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda.

Finalmente, YouTube ha incorporado la posibilidad de transmitir en directo en formato vertical y horizontal de manera simultánea, integrando a todos los participantes en un único chat compartido. Asimismo, ha adelantado que en los próximos meses añadirá nuevas herramientas de personalización, como opciones de recorte vertical en Live Studio y múltiples claves de transmisión.

*Con información de Europa Press