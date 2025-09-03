Expertos explicaron la razón por la que las aplicaciones en algunos celulares se eliminan solas

Cada día aparecen nuevas aplicaciones para los celulares, como también actualizaciones y herramientas que sirven para ayudar en diferentes actividades, sin embargo, también hay ocasiones en que estas pueden desaparecer del celular, la pregunta es si cuando sucede esto estarán hackeando su celular.

La respuesta de acuerdo con los expertos es variable, pero sí es de tener mucha precaución, pues nadie quiere que le hackeen su celular y aún más cuando se tiene presente la desaparición de aplicaciones.

Qué significa que se desaparezcan las aplicaciones del celular

Algo que pocos conocen es que los celulares cuentan con un sistema para optimizar el almacenamiento, de acuerdo con Lenovo, esto se realiza automáticamente con el fin de solo dejar las apps que utiliza comúnmente.

Al parecer las fotos y videos almacenadas están seguras, pero lo que hace el dispositivo es escanear las aplicaciones que tienen muy poco uso, que prácticamente ha sido nula su necesidad y que, por tanto, no representa nada para que el sistema funcione correctamente.

Según expertos, algunos celulares desinstalan apps poco usadas para ahorrar espacio. | Foto: Getty Images

Modificaciones en la programación de las aplicaciones

En estos casos es importante tener en cuenta que no es el celular el que tiene una falla o que se esté optimizando, dado que las aplicaciones también tienen nuevas actualizaciones y parches que funcionan para mejorar herramientas y medidas de seguridad.

Algunas aplicaciones dejan de funcionar por actualizaciones o migración, señalaron expertos. | Foto: Getty Images

Dado este caso, algunos desarrolladores pueden encontrar fallos críticos en las aplicaciones, razón por la que pueden exigir a los usuarios a migrar a otra app, tenga en cuenta que esto suele suceder principalmente con las aplicaciones tipo APK, es decir, aquellas descargadas en tiendas de terceros y no oficiales.

Señales de que podría tratarse de un virus en el celular

Cuando se ha revisado las opciones pasadas, pero han sido descartadas, es momento de revisar si se trata de un virus que intenta hackear el celular. Es un punto bastante sensible, pues este caso puede significar que alguien ha podido filtrarse en su celular y está haciendo modificaciones en su teléfono.

Si bien suele ser optimización, en ciertos casos la pérdida de apps alerta sobre malware. | Foto: Agencia 123rf

Estos casos suelen ser comunes principalmente al descargar aplicaciones desde sitios no seguros o tiendas no oficiales, también como cuando se hacen clics en enlaces piratas a través de mensajes tipo SMS.

Cómo prevenir estos tipos de ataque

Ante tantas razones por las cuales pueden eliminarse las aplicaciones de su celular, una de las maneras más recomendables para prevenir esto es: