Tecnología
Expertos explicaron la razón por la que las aplicaciones en algunos celulares se eliminan solas
La eliminación repentina de aplicaciones no siempre implica hackeo, explicaron especialistas.
Cada día aparecen nuevas aplicaciones para los celulares, como también actualizaciones y herramientas que sirven para ayudar en diferentes actividades, sin embargo, también hay ocasiones en que estas pueden desaparecer del celular, la pregunta es si cuando sucede esto estarán hackeando su celular.
La respuesta de acuerdo con los expertos es variable, pero sí es de tener mucha precaución, pues nadie quiere que le hackeen su celular y aún más cuando se tiene presente la desaparición de aplicaciones.
Qué significa que se desaparezcan las aplicaciones del celular
Algo que pocos conocen es que los celulares cuentan con un sistema para optimizar el almacenamiento, de acuerdo con Lenovo, esto se realiza automáticamente con el fin de solo dejar las apps que utiliza comúnmente.
Al parecer las fotos y videos almacenadas están seguras, pero lo que hace el dispositivo es escanear las aplicaciones que tienen muy poco uso, que prácticamente ha sido nula su necesidad y que, por tanto, no representa nada para que el sistema funcione correctamente.
Modificaciones en la programación de las aplicaciones
En estos casos es importante tener en cuenta que no es el celular el que tiene una falla o que se esté optimizando, dado que las aplicaciones también tienen nuevas actualizaciones y parches que funcionan para mejorar herramientas y medidas de seguridad.
Dado este caso, algunos desarrolladores pueden encontrar fallos críticos en las aplicaciones, razón por la que pueden exigir a los usuarios a migrar a otra app, tenga en cuenta que esto suele suceder principalmente con las aplicaciones tipo APK, es decir, aquellas descargadas en tiendas de terceros y no oficiales.
Señales de que podría tratarse de un virus en el celular
Cuando se ha revisado las opciones pasadas, pero han sido descartadas, es momento de revisar si se trata de un virus que intenta hackear el celular. Es un punto bastante sensible, pues este caso puede significar que alguien ha podido filtrarse en su celular y está haciendo modificaciones en su teléfono.
Estos casos suelen ser comunes principalmente al descargar aplicaciones desde sitios no seguros o tiendas no oficiales, también como cuando se hacen clics en enlaces piratas a través de mensajes tipo SMS.
Cómo prevenir estos tipos de ataque
Ante tantas razones por las cuales pueden eliminarse las aplicaciones de su celular, una de las maneras más recomendables para prevenir esto es:
- Evitar hacer descargas de aplicaciones dudosas
- Tener el sistema operativo actualizado.
- Revisar las actualizaciones de las aplicaciones.
- Consultar las páginas de los desarrolladores para prevenir posibles modificaciones.