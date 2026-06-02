Marco Rubio destaca avances económicos y políticos en Venezuela tras la captura de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó lo que calificó como avances significativos en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses.

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Uno de los principales cambios mencionados por Rubio tiene que ver con el destino de los recursos provenientes del petróleo venezolano.

“Los ingresos del petróleo se están destinando directamente al pago de los trabajadores del Estado y a la compra de equipos médicos”, afirmó el funcionario. Según explicó, estos fondos son administrados bajo mecanismos de supervisión respaldados por Washington con el objetivo de evitar actos de corrupción.

“Eso representa un avance significativo. No es una situación permanente, pero hoy es algo muy valioso”, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.

Cabe recordar que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, pese a esa riqueza energética, el país no figuraba entre los principales productores globales.

Antes de los cambios políticos de este año, la producción se situaba por debajo del millón de barriles diarios, muy lejos de potencias petroleras como Estados Unidos o Arabia Saudita.

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La reactivación gradual del sector también comienza a reflejarse en el comercio internacional. Actualmente, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, realiza una visita oficial a India, autorizada por Washington, con el objetivo de fortalecer las exportaciones de crudo venezolano hacia el país asiático.

Más allá del ámbito económico, Rubio también destacó cambios en materia política e institucional. El funcionario hizo referencia a la Ley de Amnistía impulsada por las nuevas autoridades venezolanas, que según cifras oficiales permitió la liberación de 8.616 personas hasta su finalización a mediados de abril.

Delcy Rodríguez y Marco Rubio. Foto: Getty Images

“También se han visto reformas. Por ejemplo, la tristemente célebre prisión de El Helicoide fue cerrada. Aún quedan alrededor de 400 personas que, según nuestras evaluaciones, serían presos políticos, pero muchas otras han sido liberadas, incluidas varias de alto perfil”, afirmó.

Rubio también celebró la renovación de parte del gabinete y de la administración pública venezolana, al considerar que representa una ruptura con estructuras vinculadas al gobierno de Maduro.

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“Además, se han producido cambios dentro del gobierno, con una reforma sistemática que ha implicado la sustitución de funcionarios por nuevas figuras. A algunas de ellas no las conocemos bien y a otras las conocemos un poco más, pero ciertamente son mejores que quienes ocupaban esos cargos anteriormente”, aseguró el secretario de Estado.

Los avances destacados por el funcionario se producen en un contexto de creciente cooperación entre Estados Unidos y las nuevas autoridades venezolanas, en una relación que ha mostrado señales de fortalecimiento tanto en el ámbito político como en el económico.