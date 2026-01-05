Tecnología

El tuit que nadie esperaba: Elon Musk sorprende con mensaje en español sobre Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro

Una publicación del empresario llamó la atención de los usuarios debido a un detalle poco habitual en sus mensajes.

5 de enero de 2026, 10:35 p. m.
En medio del impacto por la detención de Maduro, Elon Musk publicó un tuit en español que generó gran debate.
En medio del impacto por la detención de Maduro, Elon Musk publicó un tuit en español que generó gran debate.

La detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses provocó una ola de reacciones a nivel mundial. De hecho, las imágenes recientes de Maduro y su esposa tras el arresto, confirmaron la magnitud del suceso, que se convirtió en un tema central de cobertura internacional.

En este contexto, el empresario y magnate tecnológico, conocido por su influencia global y su activa presencia en redes sociales, Elon Musk, sorprendió con su inesperado tuit sobre Venezuela. Se trata de un mensaje en español sobre la situación política en el país sudamericano.

Este gesto, poco habitual en la cuenta de Musk, rápidamente se convirtió en tema de discusión en plataformas como X. “Venezuela ahora puede tener la prosperidad que merece”, escribió Musk en su cuenta oficial de X, acompañado de corazones y banderas del país vecino, pocas horas después de que se confirmara la detención de Maduro.

El tuit, que rompió con el patrón habitual de publicaciones en inglés, fue interpretado por muchos como un intento de Musk por dirigirse directamente a la comunidad hispanohablante, especialmente en un momento tan decisivo para Venezuela.

Elon Musk rara vez se comunica en español en sus redes, por lo que dirigirse al público hispanohablante llamó la atención de los usuarios de X, quienes no tardaron en reaccionar y comentar su publicación.

Una visión a largo plazo plantea un mundo donde el empleo dejaría de ser central.
Elon Musk rara vez se comunica en español en sus redes, por lo que dirigirse al público hispanohablante llamó la atención de los usuarios de X. Foto: Bloomberg via Getty Images

No obstante, una de las medidas más destacadas hasta ahora fue el anuncio de Starlink, la empresa de internet satelital de Musk, que informó que brindará su servicio de forma gratuita en Venezuela hasta el 3 de febrero, con el propósito de asegurar la conectividad del país en medio de la situación actual.

“En apoyo al pueblo de Venezuela”, indicó Musk.

La foto de la captura de Nicolás Maduro fue aprovechada por Elon Musk para compartir una función estratégica de X

La medida recibió el apoyo de muchos usuarios en redes, quienes aseguran que ayudará a los venezolanos a mantenerse informados en medio de la incertidumbre sobre los acontecimientos de los próximos días.

