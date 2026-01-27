David Luna, candidato presidencial, propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años en Colombia como una medida de protección frente a los riesgos asociados al entorno digital.

En la lista de amenazas que considera Luna está el acoso, la exposición a contenidos nocivos, la manipulación algorítmica y los impactos en la salud mental, entre otros.

David Luna le contesta a Sergio Fajardo tras decir que la Gran Consulta es de “extremos”: “Es bastante injusto y una mala jugada”

La idea del aspirante a la Casa de Nariño es establecer límites claros al uso de plataformas digitales en la infancia.

“Como experto en tecnología, conozco los potenciales de la tecnología, pero también sus riesgos. Hoy nuestros niños están expuestos a redes criminales, manipulaciones algorítmicas y están sufriendo de ansiedad y desórdenes de atención”, dijo Luna.