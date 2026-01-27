Confidenciales

David Luna propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años

El candidato presidencial cree que la iniciativa podría blindar a los menores frentes a los riesgos que hay en el entorno digital.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 3:04 p. m.
David Luna, precandidato presidencial.
David Luna, precandidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

David Luna, candidato presidencial, propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años en Colombia como una medida de protección frente a los riesgos asociados al entorno digital.

En la lista de amenazas que considera Luna está el acoso, la exposición a contenidos nocivos, la manipulación algorítmica y los impactos en la salud mental, entre otros.

David Luna le contesta a Sergio Fajardo tras decir que la Gran Consulta es de “extremos”: “Es bastante injusto y una mala jugada”

La idea del aspirante a la Casa de Nariño es establecer límites claros al uso de plataformas digitales en la infancia.

“Como experto en tecnología, conozco los potenciales de la tecnología, pero también sus riesgos. Hoy nuestros niños están expuestos a redes criminales, manipulaciones algorítmicas y están sufriendo de ansiedad y desórdenes de atención”, dijo Luna.

Confidenciales

Armando Benedetti fue sorprendido con Roy Barreras: “Nada de política”

Confidenciales

Margarita Rosa de Francisco cuenta el giro en su vida académica inspirado en el amor

Confidenciales

Pese a tormenta política por cambios en el gabinete en Cali, alcalde Alejandro Eder respaldaría a gerente de Emcali, Roger Mina

Confidenciales

Creemos llega a la campaña de Abelardo de la Espriella: movimiento de Federico Gutiérrez confirma su apuesta presidencial

Confidenciales

Martín Santos se suma a la discusión en el Centro Democrático: “No paran de hablar de la traición”

Confidenciales

Felipe Zuleta le pregunta a Juan Carlos Pinzón si está buscando el apoyo de Jhony Besaile y los Ñoños

Confidenciales

Gustavo Petro ya tiene visa para asistir a la reunión con el presidente Donald Trump: ¿cuántos días puede estar en Washington?

Política

David Luna le contesta a Sergio Fajardo tras decir que la Gran Consulta es de “extremos”: “Es bastante injusto y una mala jugada”

Confidenciales

David Luna reaccionó a los resultados de la última encuesta: “¿Cómo me siento? Pues mal, como un cu&*@; golpean duro”

Política

David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

Más de Confidenciales

Armando Benedetti, ministro del Interior; y Roy Barreras, precandidato presidencial.

Armando Benedetti fue sorprendido con Roy Barreras: “Nada de política”

Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana, en Venecia (Italia), el 9 de septiembre de 2023

Margarita Rosa de Francisco cuenta el giro en su vida académica inspirado en el amor

PWFMKNETNBCFNIIKRDJW7Q5SHA

Pese a tormenta política por cambios en el gabinete en Cali, alcalde Alejandro Eder respaldaría a gerente de Emcali, Roger Mina

Creemos apoyará la campaña de Abelardo de la Espriella.

Creemos llega a la campaña de Abelardo de la Espriella: movimiento de Federico Gutiérrez confirma su apuesta presidencial

La Gran Consulta por Colombia

David Luna propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años

Martín Santos y el Centro Democrático.

Martín Santos se suma a la discusión en el Centro Democrático: “No paran de hablar de la traición”

.

Felipe Zuleta le pregunta a Juan Carlos Pinzón si está buscando el apoyo de Jhony Besaile y los Ñoños

Donald Trump y Gustavo Petro.

Gustavo Petro ya tiene visa para asistir a la reunión con el presidente Donald Trump: ¿cuántos días puede estar en Washington?

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa del gobierno Santos

AtlasIntel desmiente al candidato Juan Carlos Pinzón

Nhora Mondragón, Departamento Administrativo de Contratación Pública de Cali.

“Echatón” en el Dapre: varios funcionarios de la entidad fueron declarados insubsistentes justo antes de Ley de Garantías

Noticias Destacadas