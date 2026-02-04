Elecciones 2026

Llegó a Colombia la misión de observadores de la Unión Europea para acompañar las elecciones. Estas son sus tareas

En total, 120 observadores se desplegarán en todo el país con el objetivo de hacerle seguimiento al proceso electoral, desde su organización hasta la entrega de los resultados.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 7:41 p. m.
El registrador nacional, Hernán Penagos, junto a José Antonio Gabriel, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE.
El registrador nacional, Hernán Penagos, junto a José Antonio Gabriel, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE.

El inicio de las labores de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia estuvo marcado por un encuentro con el registrador nacional, Hernán Penagos, en el que se abordaron temas como el uso de herramientas tecnológicas durante el proceso electoral, el monitoreo de la desinformación y las medidas orientadas a garantizar el secreto del voto.

La delegación es liderada por José Antonio Gabriel, quien destacó que el encuentro refleja la disposición para que los observadores participen en todas las fases del proceso electoral.

“Para la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea es fundamental mantener un contacto permanente que permita que la información circule y que podamos dar testimonio informado y riguroso de cómo se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia”, señaló.

Por su parte, el registrador nacional informó cómo avanza el despliegue logístico y operativo previsto para las elecciones de este año. Penagos destacó que contempla la instalación de 13.748 puestos de votación en todo el mundo: 13.494 en Colombia y 254 destinados a los colombianos residentes en el exterior.

Una vez la Misión de Observación Electoral finalice sus labores, tras la culminación de las elecciones de este año, presentará un informe detallado sobre el desarrollo del proceso. Sus sugerencias, como se ha hecho en años anteriores, serán tenidas en cuenta para próximos comicios.

Las reglas también están definidas para quienes aspiran al Poder Legislativo. En el caso del Senado de la República

¿Cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular? Los requisitos para ser presidente o congresista

La iniciativa, liderada por la canciller Yolanda Villavicencio, buscó proyectar la identidad del país a través de piezas que representan su herencia ancestral, su tradición artesanal y sus valores culturales.

Orgullo colombiano: las exclusivas piezas Quimbaya que llegaron a la Casa Blanca con el encuentro de Petro y Trump

La recomendación es clara: no hacer clic en enlaces, no descargar archivos y no suministrar información personal ante este tipo de mensajes

No caiga en la trampa. Alerta por mensajes falsos sobre los jurados de votación

Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño.

Carta del gobernador de Nariño a los presidentes Trump y Petro: “No permitan que la esperanza de un pueblo que ya decidió por la paz sea defraudada”

El artista guajiro, que marcó generaciones con canciones memorables interpretadas por el Binomio de Oro, Los Diablitos, Diomedes Díaz y Silvestre Dangond; decidió dar un paso al frente y contar su historia.

Tico Mercado: la historia del compositor que puso a cantar a Colombia con el corazón

La Registraduría informó que 862.392 personas fueron designadas como jurados en todo el país.

Registraduría anunció 100.000 jurados de votación adicionales para las próximas elecciones

Juan Sebastián Mendoza será alcalde hasta diciembre de 2027.

Ponedera, Atlántico, tiene nuevo alcalde: Juan Sebastián Mendoza ganó las elecciones atípicas

Noticias Destacadas