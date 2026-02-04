Llegó a Colombia la misión de observadores de la Unión Europea para acompañar las elecciones. Estas son sus tareas

El inicio de las labores de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia estuvo marcado por un encuentro con el registrador nacional, Hernán Penagos, en el que se abordaron temas como el uso de herramientas tecnológicas durante el proceso electoral, el monitoreo de la desinformación y las medidas orientadas a garantizar el secreto del voto.

La delegación es liderada por José Antonio Gabriel, quien destacó que el encuentro refleja la disposición para que los observadores participen en todas las fases del proceso electoral.

“Para la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea es fundamental mantener un contacto permanente que permita que la información circule y que podamos dar testimonio informado y riguroso de cómo se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia”, señaló.

Por su parte, el registrador nacional informó cómo avanza el despliegue logístico y operativo previsto para las elecciones de este año. Penagos destacó que contempla la instalación de 13.748 puestos de votación en todo el mundo: 13.494 en Colombia y 254 destinados a los colombianos residentes en el exterior.

Una vez la Misión de Observación Electoral finalice sus labores, tras la culminación de las elecciones de este año, presentará un informe detallado sobre el desarrollo del proceso. Sus sugerencias, como se ha hecho en años anteriores, serán tenidas en cuenta para próximos comicios.