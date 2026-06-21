Los colombianos votaron este domingo 21 de junio para elegir al nuevo presidente del país entre el candidato respaldado por Donald Trump, Abelardo De La Espriella, y el senador izquierdista afín al gobierno, Iván Cepeda, en un balotaje clave para el tambaleante proceso de paz y las tensas relaciones con Washington.

La jornada a la que estaban convocadas más de 41 millones de personas se desarrolló sin contratiempos, mientras que la autoridad electoral esperaba tener resultados pocas horas después del cierre de las urnas, a las 4:00 p.m. hora local.

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