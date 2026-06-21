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Elecciones segunda vuelta en Colombia | Líderes políticos a nivel mundial reaccionan a los resultados de los comicios

La segunda vuelta presidencial se llevó a cabo este domigo 21 de junio.

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Redacción Mundo
21 de junio de 2026 a las 3:58 p. m.
Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo De La Espriella, de Defensores de la Patria, se miden en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia.
Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo De La Espriella, de Defensores de la Patria, se miden en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. Foto: Fotomontaje El País

Los colombianos votaron este domingo 21 de junio para elegir al nuevo presidente del país entre el candidato respaldado por Donald Trump, Abelardo De La Espriella, y el senador izquierdista afín al gobierno, Iván Cepeda, en un balotaje clave para el tambaleante proceso de paz y las tensas relaciones con Washington.

La jornada a la que estaban convocadas más de 41 millones de personas se desarrolló sin contratiempos, mientras que la autoridad electoral esperaba tener resultados pocas horas después del cierre de las urnas, a las 4:00 p.m. hora local.

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