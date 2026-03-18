La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó su informe de análisis sobre las elecciones del 8 de marzo, en las que los colombianos votaron para elegir a un nuevo Congreso y los candidatos de tres consultas presidenciales.

El organismo dio un parte tranquilidad sobre los resultados asegurando que hubo un alto nivel de correspondencia entre los datos que se anunciaron en el preconteo y los que finalmente se oficializaron en los escrutinios al Senado.

“Lo anterior contrasta con lo observado en las elecciones de 2022, cuando se advirtieron comportamientos atípicos en el número de mesas en las que algunas organizaciones políticas no recibieron votación alguna en los resultados del preconteo, en particular por la coalición Pacto Histórico y el Partido Nuevo Liberalismo. Esta situación, que fue corregida en los escrutinios, no se advirtió en este proceso electoral”, señaló Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.

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La variación en el nivel de correspondencia entre el preconteo y el escrutinio se ubicó en 0,20 % para este 2026, mientras que ese indicador se situó en el 5,49 % en 2022.

Pero no todos los puntos son positivos para esta elección. La MOE advirtió que se multiplicaron los discursos de odio y las narrativas de desinformación, alertando que esos hechos pueden afectar el porcentaje de participación de los ciudadanos en las urnas.

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La MOE también advirtió sobre las implicaciones de las declaraciones públicas que funcionarios de alto nivel han hecho en el marco del calendario electoral de este 2026, llamando la atención sobre que esas afirmaciones también influyen en la percepción ciudadana sobre los comicios.

Otro punto que genera líneas rojas sobre las elecciones al Congreso tiene que ver con la participación de las mujeres en política, pues solo 50 fueron elegidas como representantes a la Cámara y 32 como senadoras.

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“Es absolutamente necesario que el próximo Congreso avance en una reforma político-electoral que materialice los principios de paridad, alternancia y universalidad, como condiciones mínimas para garantizar una representación paritaria de las mujeres en los escenarios de poder político”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE. Por esos números el organismo advierte que la representación de las mujeres en política se estancó.