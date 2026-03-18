Cambio Radical se alista para decidir cuál será su candidato a la Presidencia para las elecciones del 31 de mayo en las que se disputará la primera vuelta en el camino a la Casa de Nariño.

Esa ruta para 2026 se analizará hoy en una reunión privada que se realizará en Bogotá y en la que participarán algunas de las figuras más importantes del partido que encabeza el expresidente Germán Vargas Lleras.

En el encuentro estarán el director de la colectividad, Germán Córdoba, también Fuad Char, quien es el líder de esa agrupación política en la costa colombiana y representa la casa política que ha mantenido el poder en la Alcaldía de Barranquilla y en el Atlántico.

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A esta reunión también fueron convocados los congresistas en ejercicio y los senadores y representantes a la Cámara que fueron elegidos en las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo.

Los que han sido voceros de la colectividad, como la representante Carolina Arbeláez, han manifestado sus simpatías con la aspiración de Paloma Valencia, quien llega a la contienda en llave con Juan Daniel Oviedo.

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“Paloma Valencia tiene una característica muy especial, y es que no solo tiene el carácter, sino la experiencia. Esos dos valores son los que representan a Cambio Radical y lo que ha representado Germán Vargas, el líder natural”, expresó Arbeláez en una reciente entrevista con SEMANA.

No obstante, también hay guiños a Abelardo de la Espriella. No se puede olvidar que en medio de la campaña para las legislativas el cabeza de lista al Senado, el senador Carlos Fernando Motoa, dispuso de una valla publicitaria en la que aparecían De la Espriella y Vargas Lleras.

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Arbeláez, incluso, reconoce que “seguramente llegarán algunos que argumentarán que hay que estar con Abelardo porque es quien está marcando en las encuestas en este momento, pero yo llegaré a proponer que nos unamos a Paloma porque es quien representa estos valores y estos principios que para mí son compartidos”. Por lo pronto, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras no estará en el encuentro.