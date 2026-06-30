Desde Italia, Gustavo Petro reaccionó a las cifras de desempleo: “Nuevamente, es desacertada la teoría económica”

En medio de la agenda de trabajo que está realizando en Italia, en donde sostendrá un encuentro en el Vaticano con el papa León XIV, el presidente de la República saliente, Gustavo Petro, se pronunció sobre las recientes cifras de desempleo en el país.

El Dane reveló que el desempleo se ubicó en un 8 % en mayo. Según esa entidad, la cifra implica una disminución de un 1 % en el desempleo en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que llevó a la funcionaria a destacar la ruta que ha seguido el mercado laboral en el país.

Desempleo en Colombia en mayo de 2026 fue de un 8 %, según el Dane

“Otra vez para el mes de mayo baja la desocupación laboral, llegamos al 8 % cuando era 9 % hace un año. Nuevamente es desacertada la teoría económica que ha dirigido el país en las últimas décadas”, afirmó el mandatario colombiano a través de su cuenta personal de X.

Y agregó: “El alza de salarios reales no acaba el empleo formal, al contrario, ha crecido más que el empleo informal”.

Uno de los aspectos que se destacaron de ese informe del Dane, trascendió que, en el ámbito nacional, la situación laboral de la mujer mejoró por segunda vez en la historia del país, según Urdinola. La tasa de desocupación femenina fue de un 9,9 % en mayo, mientras que la de los hombres se situó en un 6,6 %, manteniéndose así una diferencia de un 3,3 % entre géneros, con un avance visible a favor de las mujeres.

Entre tanto, en otro mensaje, Petro afirmó: “Colombia es catalogada entre las cinco economías con mejor desempeño del mundo. Siempre la verdad aparece”.

Finalmente, se espera que el 2 de julio se lleve a cabo la audiencia entre el papa León XIV y el presidente saliente. Sin embargo, a su llegada a Italia, Petro manifestó en su cuenta personal de X: “Llego a Italia, al aeropuerto Leonardo Da Vinci, también en Italia pasa lo mismo que en Colombia, gobierna quien cree en squifos y no en descendientes de romanos, ningún funcionario del gobierno italiano llegó a recibirme solo el comandante de la fuerza aérea italiana y la de Colombia, el gobierno italiano se plegó a la extrema derecha, Pero yo soy garibaldino y no me importa el poder. Mis ancestros no vienen de la República italiana del gatopardo y no soy esquifo, vienen de la República de Roma y su intento de encontrar a Jesús en su propio idioma y no en el griego. Veré al papa para dialogar del peligro de ocultar la verdad”.

“Me excluyen del Palatino porque fui el primer presidente del planeta en denunciar el genocidio en Gaza y me imponen su castigo, que creen eterno.

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Yo estuve preso y torturado y se que la opera de Nabuco de Verdi no se refería a lanzar misiles sobre Gaza y producir un genocidio, sino que el pueblo hebreo pudiera disfrutar con los pueblos que allí habitaban desde la Torre de Babel en libertad al valle del Jordán”, recalcó.

Por último, indicó: “Giuseppe Verdi era un hombre exiliado ansiando construir la nación de la belleza, con la historia de Roma también y de Italia, donde pude morir y honré a los italianos que murieron, ya viejos y por el covid, frente a mí, otra nación de la belleza, el Caribe libre, donde nació Bolívar y donde nací, el país de la belleza es la Gran Colombia y en su corazón fuí su presidente. Que triste no ver las banderas Garibaldinas, pero veré al papa y su banderas, que hoy son las banderas de la humanidad”.