“No sabía que estabas firme por la patria”: Mafe Carrascal ahora luce a diario la camiseta de Colombia y la critican en redes

Luego de los resultados de la primera vuelta, en la que ganó el candidato Abelardo de la Espriella con más de 10,3 millones de votos en todo el país, se han desatado varias polémicas avivadas justamente por la campaña de su contrincante Iván Cepeda.

Iván Cepeda pidió que le prohibieran a Abelardo de la Espriella el uso de la camiseta de la Selección pero horas después la recibe y la usa

Entre esas, las más sonadas fueron: no reconocer los resultados del preconteo y el duro señalamiento de Cepeda a De la Espriella y su equipo por el uso de la camiseta de Colombia como prenda insignia de su campaña electoral.

En su momento, Iván Cepeda aseguró que “su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar”, más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol”.

Iván Cepeda pidió que le prohibieran a Abelardo de la Espriella el uso de la camiseta de la Selección pero horas después la recibe y la usa

Criticas a María Fernanda Carrascal por el uso de la camiseta Foto: Semana

Y como él, varios de los miembros de su campaña y del Pacto Histórico criticaron fuertemente que De la Espriella estuviera usando la camiseta del combinado nacional durante su campaña.

Entre ellos, la representante María Fernanda Carrascal, coordinadora de campaña de Iván Cepeda en Bogotá, y quien calificó la utilización de la camiseta como un abuso con los símbolos patrios de la nación.

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Iván Cepeda y Aída Quilcué recibieron la camiseta de la Selección Colombia como un obsequio por parte de las barras. Foto: Tomada de X @IvanCepedaCast

Sin embargo, parece que después de que un juzgado le ordenara a Abelardo de la Espriella y a sus electores dejar de usar la camiseta de la selección, las cosas en el Pacto Histórico cambiaron y su opinión sobre el uso político de la distintiva prenda también.

Fue la misma Carrascal quien, tras el fallo, publicó un video en sus redes sociales, invitando a toda la ciudadanía a usar la camiseta “todos y de forma masiva”. Ahora, en consecuencia con sus declaraciones, la representante usa todos los días la camiseta de la selección en medio de sus correrías políticas a favor de Iván Cepeda.

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María Fernanda Carrascal con la camiseta de Colombia Foto: Redes sociales

Como las redes nada lo dejan pasar, son los mismos internautas los que la han criticado fuertemente y la han catalogado de “incoherente” por estar haciendo uso de la camiseta días después de que “se rasgaran las vestiduras” porque el candidato contrincante le pidió a su electorado salir a votar con la camiseta de Colombia puesta.

Sin embargo, la polémica no se queda solo en Carrascal; hoy el candidato Iván Cepeda estuvo en un acto político con jóvenes barristas del país en el que todos los miembros de su campaña estaban usando la camiseta de la selección; incluso, él la recibió en medio del acto político y llamó a todo el país a usarla en medio de la campaña política en su favor. Algo prácticamente igual a lo que tanto le señaló al candidato contrincante.

María Fernanda Carrascal con la camiseta de Colombia Foto: Redes sociales

Incluso, durante el acto no faltó el ataque contra Abelardo de la Espriella: “No sea ladrón, no se nos robe la camiseta a todas y a todos nosotros”.