David Vélez, el multimillonario fundador de Nubank, vino a Colombia y esta es la novedad que anunció

En Colombia

En el país Nu no operará como banco, al menos no en el corto plazo, sino como una compañía de financiamiento comercial, cuya licencia están esperando para poder comenzar con las cuentas de ahorro. No obstante, Vélez se precia de que gracias a la tecnología tienen presencia en 83% de los municipios del país, ubicados en todos los departamentos, lo que implica una penetración incluso superior a la de la banca pública.