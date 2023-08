Según Forbes, Nubank es elegido como el mejor banco de Brasil y uno de los mejores del mundo

El Nubank, el banco digital brasileño que fundó el colombiano David Vélez en 2013, se convirtió no solo en el más valioso de acuerdo con su capitalización bursátil en la Bolsa de Nueva York, sino en uno de los 50 más valorados del mundo, según la revista Forbes .

Un cálculo inicial y no definitivo muestra que la entidad podría ser el banco número 43 en capitalización bursátil del mundo.