“Mis padres no me impusieron sus valores”: Steve Wozniak, cofundador de Apple, comparte su consejo para la crianza de los hijos

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, cree que la clave para criar hijos felices y exitosos es dejarlos seguir su propio camino. Wozniak, de 73 años, dice que sus padres adoptaron este enfoque con él, y cree que esto lo llevó a ser más feliz y exitoso en la vida. Wozniak utilizó la misma estrategia al criar a sus propios hijos.

“Mis padres me dejaron seguir mi corazón”, dijo Wozniak a los estudiantes graduados de la Universidad de Colorado Boulder la semana pasada. ”Cuando realmente quieres algo, amas algo y es tu pasión, tus padres deberían apoyarte en tu dirección. No decirte: ‘No’. Deberías estudiar esto. Deberías ir a esta escuela”.

Wozniak, nativo de California, se matriculó en la Universidad de Colorado Boulder en 1968 para estudiar ingeniería eléctrica. Sus padres tenían suficiente dinero ahorrado para un solo año de matrícula fuera del estado, pero aun así lo alentaron a asistir a la escuela de su elección y seguir su pasión por la tecnología. En ese momento, no tenían ni idea de que ese campo llegaría a ser tan grande.

Steve Wozniak | Foto: Getty/ Jesse Grant / Fotógrafo autónomo

Wozniak fue expulsado en 1969 después de hackear los sistemas informáticos de la universidad y enviar mensajes de broma. Se reinscribió en la universidad, primero en De Anza College y luego en la Universidad de California, Berkeley, y fue presentado a Steve Jobs por un amigo en común antes de abandonar Berkeley en 1971.

Cinco años después, Jobs y Wozniak cofundaron Apple. Ambos hombres se convirtieron en millonarios cuando la compañía salió a bolsa en 1980. Hoy en día, Apple tiene una capitalización de mercado de 2,8 billones de dólares y es la segunda empresa más grande del mundo.

Wozniak ahora brinda a sus hijos el mismo tipo de apoyo que sus padres le brindaron a él. “Lo he tratado de la misma manera con mis propios hijos”, dijo. “Mis padres no me impusieron sus valores... Me dejaron elegir por mí mismo, así que tuve cuidado de ser así con mis propios hijos”.

Junto a Steve Jobs, Wozniak fundó Apple. | Foto: 123 RF / El País

La experta en crianza de los hijos Margot Machol Bisnow, quien entrevistó a los padres de 70 adultos altamente exitosos para su libro Raising an Entrepreneur: How to Help Your Children Achieve Their Dreams, está de acuerdo con la táctica de Wozniak.

“Cuando no fomentas las pasiones de tus hijos, especialmente si temes que no ganarán suficiente dinero cuando sean adultos, estás demostrando que no confías en ellos“, dijo Bisnow a CNBC Make It el año pasado. “Los altos niveles de confianza y apoyo de los niños crean la seguridad que necesitan para, eventualmente, sobresalir en cualquier cosa que hagan”, agregó.