Andrea Valdiri fue víctima de robo en un bar en Barranquilla

La reconocida influenciadora Andrea Valdiri vivió un amargo momento en la madrugada del sábado cuando se encontraba departiendo con sus amigos en una discoteca al sur de la ciudad de Barranquilla. La influenciadora estaba disfrutando del evento, pues además de gozar con sus amigos, estaba demostrado su destreza como bailarina y cantante.

De hecho, algunos de sus ayudantes estaban repartiendo aguardiente, ron y otros licores para amenizar la fiesta. También asistieron diferentes grupos de influencers, entre los que se destacaron ‘’el combo chevere, las borrachonas, las fieras, las divas, las chiquiluquis, las ponys y las maricas’'.

De acuerdo con lo que se pudo ver en los videos compartidos por Valdiri y varias personalidades del medio. Valdiri se encontraba grabando historias de la fiesta para su contenido, cuando le robaron el celular.

“Estaba mostrando los videitos de ustedes y todo. ¿Cómo me hacen eso?”, dijo la modelo al público presente.

Debido al hecho, y tras las palabras de Valdiri, el animador de la fiesta se unió a sus palabras y pidió a los asistentes honestidad. Además, la multitud también pidió que fuera devuelto el dispositivo móvil.

“Entreguemos el celular, eso mañana se vuelve nada. Así que seamos honestos y, si no quiere ser boleteado, entréguelo en las barras. Y listo, se acabó el problema, pero quiero que ese teléfono aparezca ya”, dijo el animador.

Es preciso resaltar que en el evento de la discoteca, la influenciadora estaba lanzando su sencillo musical en colaboración con otros jóvenes cantantes. Se encontraban en la discoteca de la carrera 8 en la capital del Atlántico.

Este es el motivo por el que Valdiri habría estado alejada de las redes sociales

Entre sus más recientes apariciones en Instagram, donde acumula más de ocho millones y medio de seguidores, la barranquillera se sinceró y habló con los cibernautas sobre su ausencia en redes. Incluso, mencionó el motivo por el que tiene contemplado irse.

Con su tono característico, el que muchos llaman “sin pelos en la lengua”, Valdiri manifestó que ella utiliza la sinceridad para comunicarse ante los demás. “Ustedes saben que yo soy muy sincera y franca. Yo no necesito desaparecer mi cuenta para ganar polémica. Hay gente que lo hace, pero yo no soy así”, aclaró la mujer de 31 años.

Luego de esto, Andrea les dio a conocer a sus seguidores sobre una actividad poco inusual que se estaría presentando en su Instagram.

“Les voy a decir, para que no se vayan a preocupar, a mis seguidores que he estado viendo una actividad que se está presentando en mi Instagram. Yo me asusto porque este es mi ingreso, yo lo cuido, lo protejo, mejor dicho… Vamos a poner la cuenta a dormir”, detalló la bailarina.

De acuerdo con la influencer, esta decisión tiene comparación con el ‘modo avión’ de los teléfonos celulares, por unos días.

La cuenta “va a descansar de mí y de ustedes unos días. Son unos pequeños días, mientras arreglamos el problema técnico, porque ustedes saben que detrás de esta pantallita trabajamos muchas personas que dependemos de este trabajo. Entonces nos ponemos en alerta”, compartió la emprendedora que tiene una mansión.

Mientras a través de su teléfono celular muestra a su equipo de trabajo, Valdiri dijo que no aparecerá hasta nuevo aviso. “Esos días que no aparezca, les voy a hacer contenido, fotos y voy a seguir dando lo mejor de mí. Los amo con todo mi corazón, perdón la sinceridad”, concluyó la influenciadora.