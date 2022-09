Irreconocible: así lucía Aida Victoria Merlano con este corte y color de cabello

Aida Victoria Merlano, una de las mujeres influenciadoras que más se ha hecho notar en el país por sus críticas y puntos de vista sobre diversos temas, hace poco estuvo bajo la lupa por sospechas de ayuda en el escape de su madre Aida Merlano, acusada por actos de corrupción política.

Es común que varias de las publicaciones que hace la joven se posicionen en las plataformas, puesto que la también abogada ha llegado a expresar que es un alma libre y que el contenido que comparte es primordialmente de su gusto.

En el perfil de Instagram de la creadora de contenido, donde acumula más de tres millones de seguidores, hay de todo un poco. Por ejemplo, hace poco, habló sobre el hecho de pagar los impuestos estipulados por la República.

Sin embargo, así como las personas suelen traer a la actualidad recuerdos del pasado, Merlano se sumó a la tendencia y con ello mostró un look que, para muchos, es totalmente nuevo.

Por medio de una antigua fotografía es posible ver la época en la que la hija de la excongresista barranquillera tenía el cabello rubio, desde la raíz hasta las puntas.

En el universo de lo público, es común que las mujeres tiñan su pelo natural para mostrar una nueva faceta o proyecto personal, tal como lo registró la recopilación hecha por Rastreando famosos en donde se ve a la influenciadora con esta característica tonalidad.

De acuerdo con lo que publicó Aida Victoria Merlano, la instantánea es del año 2017 y se encontraba compartiendo con un grupo de amigos, solo que para muchos de sus seguidores es “irreconocible” en comparación con la apariencia que tiene hoy en día.

En adición, en la foto la joven escribió: “eran puras extensiones”, dando a entender que su cabello en ese entonces no era del largor que se ve hasta más abajo de la cintura.

Como era de suponerse, los cibernautas dieron a conocer sus posturas, unas a favor y otras en contra. Para algunos, la influencer se ve mejor con el cabello rubio y otros recalcan que su actual pelo negro resalta de una mejor forma sus facciones. “Pelinegra mil veces”, escribió una usuaria en Instagram.

Esta es la foto, antes vista, que compartió Aida Victoria Merlano con su peculiar look en 2017:

Por otro lado, la creadora de contenido mantuvo su larga cabellera de color negro, pero quiso darle un breve giro a la parte frontal de su corte. La emoción la invadió, por lo que subió diversas historias y videos, presumiendo lo contenta que se sentía con el cambio que adoptó tras estar alejada de las redes por un tiempo.

No obstante, las opiniones entre los fanáticos de la colombiana estuvieron divididas, al punto que muchos le enviaron mensajes negativos y críticas sobre el flequillo que luce actualmente. Ante las palabras que fueron escritas por sus espectadores, la joven decidió responder con un gracioso video que contenía un audio que se popularizó años atrás.

“Recientemente, me dejé el flequillo. He recibido muchos comentarios de personas a las que no les gustó, así que quiero compartirles la siguiente reflexión”, dijo la influencer.

“Creemos conciencia. Si no le gusta el motilado, paila, no lo mire, yo me siento bien con él así, yo no me mantengo pendiente del qué dirán, desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor, ¿listo? Critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa, ¿bueno?”, expresó la barranquillera mientras hace muecas y gestos graciosos.

La colombiana se mostró cargada de humor con esta idea que se le ocurrió para derribar las críticas que le llegaron a su perfil de Instagram, despejando dudas sobre si se sintió mal con las palabras de algunos seguidores.