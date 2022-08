No va más: Yina Calderón confesó que su reality no resultó como esperaba y fracasó

Yina Calderón sigue ubicada en el centro de diferentes noticias en las redes sociales, debido al impacto que tienen sus publicaciones sobre diversos temas. La joven suele desatar controversia con sus declaraciones y opiniones respecto a contenidos de otros famosos, tal y como fue el caso de Lina Tejeiro y Juan Duque.

Pese a que suele llamar la atención con los anuncios que hace sobre sus cambios de look, los procedimientos estéticos que se realiza y las inversiones que lleva a cabo, meses atrás, la colombiana despertó reacciones entre los curiosos con la propuesta de su propio reality show llamado ‘Se armó la gorda’.

Esta idea reuniría a diferentes mujeres de tallas grandes para competir y quedarse con un jugoso premio. Ante las expectativas, la empresaria de fajas lanzó un tráiler promocional para presentar a los integrantes y las locaciones.

¿Qué pasó con el proyecto?

De acuerdo con lo que informó recientemente la ex Protagonista de Nuestra Tele, su producción de entretenimiento no resultó como ella esperaba. Los planes y expectativas no dieron los frutos que ella tenía en mente, por lo que decidió terminarlo completamente.

Según relató Yina Calderón en su cuenta oficial de Instagram, ‘Se armó la gorda’ llegó a su fin en medio de circunstancias inesperadas, con aciertos y desaciertos, por lo que solo quedaba entregar el premio final a la mujer que resultara ganadora.

“Ya mi reality terminó, con sus cosas, no con sus cosas. Con sus aciertos, no con sus aciertos…bueno, yo lo entiendo, todos los proyectos son así. Como en la guaracha me va superbién, en el reality nos fue más o menos”, dijo en un video grabado, tipo selfie.

“Yo creo que tengo que ser muy sincera con ustedes. A las dos finalistas del reality, no se preocupen, ya me estoy poniendo en contacto con ellas para ponernos de acuerdo para hacer la final, la cual voy a transmitir en mi cuenta de Instagram y darle su merecido premio a la ganadora”, agregó sobre el desarrollo de dicha final.

Por último, la empresaria aprovechó para agradecer el apoyo que recibió de algunas personas, manteniendo discreción sobre los líos que se presentaron, y que no divulgaría públicamente.

“Igual, les agradezco todo el amor, la atención. Se presentaron algunos problemas, pero yo no voy a divulgarlos aquí en las redes”, puntualizó en su perfil.

Yina Calderón reveló por qué renunció a ‘Duro contra el mundo’

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el capítulo, el ambiente del programa se tornó tenso por una polémica que protagonizaron Yina Calderón y Karen Sevillano. Ambas creadoras de contenido mostraron su inconformismo con la presencia de la otra en el set, por lo que se respondían mal y se lanzaban indirectazos.

Aunque no se pelearon cara a cara, los roces se hicieron evidentes cuando los equipos ganaban o perdían, pues cada una integraba un color diferente. Sevillano estuvo callando a la empresaria de fajas cuando intentaba hablar, además de mirarse mal y hacerse expresiones de incomodidad.

Frente a este ‘raye’, la exprotagonista decidió renunciar a la competencia, lanzándose al agua y despidiéndose del público que la acompañó en la grabación. Sus palabras no se hicieron esperar y afirmó que se iba porque “ella no podía con tanta hipocresía”.

Una vez salió del formato televisivo, la joven quiso responder algunas inquietudes de sus fanáticos a través de una dinámica en Instagram, revelando la causa principal de su poca estadía en el reality. La empresaria enfatizó en que estaba agradecida con RCN, pero no soportaba algunas personas que estaban integrando los equipos.

“Nené, vivo muy agradecida con RCN y me gusta la temática del programa, pero no contaba con que llegaría y encontraría gente que no me cae bien y que no soporto. No soy de las que: ‘Hola’ (sonrisa y beso a la cámara), la chimb%$...me voy”, dijo Calderón en un video que subió a su perfil de la red social.