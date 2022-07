¿El beneficio de la captura de su madre? Esto fue lo que dijo Aida Victoria Merlano

La joven polémica Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista prófuga de la justicia colombiana Aida Merlano, una vez más entregó detalles de lo significó en su vida las acciones de su madre, su captura, fuga y estadía en el vecino país Venezuela.

En medio de una entrevista con Omar Vásquez, actor, periodista y comúnmente conocido como Diva Rebeca, la joven contó cómo usó lo sucedido para cambiar su vida, sus hábitos y hasta su nombre. Todo esto en medio de los intentos por demostrarle a su madre lo orgullosa que se sentía de ella, además de buscar darle fuerzas porque aseguró que Merlano pasaba por momentos de depresión dentro de la cárcel e incluso luego de la fuga con la que la vincularon.

“Al final del día sea o no mi culpa, yo también me beneficié de lo que ella hizo. Hoy me gano la vida de una manera diferente”, dijo Aida Victoria.

Y es que desde octubre del año 2019, cuando su madre escapó de un consultorio odontológico ubicado en Bogotá, al que acudió desde la cárcel para asistir a una cita, y donde también se supo que estuvo la joven cuando Merlano salió colgando por una ventana en un tercer piso con la ayuda de una soga, su vida tuvo un antes y un después, como ella misma lo ha asegurado en varias ocasiones.

“Yo basé mi éxito, si se puede llamar así, en convertir la tragedia más grande de mi vida en la publicidad más beneficiosa para mí, a mí me desnudó un ente del Estado contra mi voluntad”, explicó Aida Victoria.

Caroline, como la llamó su madre en el nacimiento, decidió desde ese momento cambiar su nombre a Aida Victoria, pasó de ser rubia a pelinegra como su madre y dejó de asistir a la universidad, donde cursaba sexto semestre de Derecho, por los comentarios y las incómodas preguntas de sus compañeros sobre la situación de su mamá.

“Me tardé toda una tarde cambiándome el nombre, recuerdo que me costó 127.000 pesos hacerlo. Y me puse Aida Victoria Merlano, llamé a mi mamá, le dije: mamá, tú no puedes verlo, pero me cambié el nombre. Desde ahora en mi cédula dice Aida Victoria Merlano y lo hice porque me siento superorgullosa de que seas mi mamá y, segundo, yo tengo la plena convicción de que mi vida va a estar llena de victorias a pesar de lo que me haya pasado, entonces yo soy Aida Victoria Merlano, voy a ser Aida, la victoriosa”.

En medio de la entrevista, Aida Victoria narró lo duro que fue para ambas, madre e hija, las visitas en la cárcel. “Las primeras visitas fueron las más duras. Mi mamá me dijo que estuviera preparada para el día que ella faltara. El día que yo no aguante más me voy a matar”, aseguró que le mencionaba su madre y constantemente le pedía que la negara para no avergonzarla.

Sin embargo, las respuestas para ella y los demás siempre fueron las mismas “yo le decía ‘mamá, todo el mundo quiere un delincuente en su vida. ¿Qué te pasa? Tú sabes, todo el mundo en la vida tiene problemas, todos tienen un amigo delincuente, tú relájate’. Mi mamá se reía. Claro, yo lo hacía para que ella no se sintiera mal”.

Poco a poco, según relató, se fue convirtiendo en una mujer polémica, abierta y embajadora de una tienda de productos eróticos, que hoy tienen en su red social de Instagram 3,3 millones de seguidores y con lo que, aseguró, se gana la vida.

